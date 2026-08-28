Социальные автобусы Одессы: сколько машин работает сейчас

Социальный автобус. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе резко сократилось количество социальных автобусов на маршрутах. Из примерно 20 машин по городу сейчас курсируют лишь семь, а остальные нуждаются в ремонте. Часть автобусов приходится ремонтировать на базах частных перевозчиков, ведь собственной ремонтной базы у города пока нет.

Об этом Новини.LIVE стало известно на заседании транспортной комиссии Одесского городского совета.

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Сколько автобусов работает

Сейчас на маршруты Одессы выходят лишь семь социальных автобусов из примерно двух десятков. Остальные машины находятся в капитальном или текущем ремонте. По словам представителя КП "Одесгорэлектротранс", автобусы уже не новые, поэтому требуют регулярного ремонта.

"Эти автобусы, которым по 10 лет, ломаются чаще, чем наши трамваи и троллейбусы. Их ремонтируют, но есть запчасти, которые нужно заказывать, и срок их поступления достаточно долгий", — пояснил представитель предприятия.

Семь автобусов сейчаснаходятся на капитальном ремонте, ещё от пяти до семи — на текущем. При этом на маршрутах одновременно работает лишь семь машин.

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Ремонт у перевозчиков

В ходе заседания выяснилось, что у города нет собственной полноценной ремонтной базы для социальных автобусов. Часть коммунального транспорта ремонтируется на базах частных перевозчиков. Это вызвало возмущение депутатов, ведь частные перевозчики фактически являются конкурентами коммунального транспорта.

"Должна быть своя ремонтная база. Ремонтировать у перевозчиков, у маршрутников, которые являются нашими прямыми конкурентами и не заинтересованы в том, чтобы эти автобусы ездили по городу, — это как бы игра на поле этих перевозчиков", — заявил один из депутатов.

В КП сообщили, что сейчас рассматривают возможность создания собственной городской ремонтной базы. Однако конкретных сроков её появления пока не назвали.

"Для того чтобы это осуществилось, нужна ремонтная база, нужны водители. Нельзя сказать, что этот процесс завершится завтра или послезавтра", — отметил представитель предприятия.

Почему автобусов стало меньше

Еще одной причиной сокращения количества автобусов на маршрутах назвали работу электротранспорта. По данным КП, трамваи и троллейбусы сейчас используют примерно 65% возможностей предприятия. В то же время депутаты обратили внимание, что социальные автобусы не стоит просто убирать с маршрутов из-за дублирования другим видом транспорта. По их мнению, эти машины могли бы стать альтернативой частным маршруткам.

"Почему бы не запустить эти социальные маршруты и не сделать их конкурентами маршруткам? У нас есть 20 качественных автобусов", — подчеркнули депутаты.

Социальные автобусы, в частности, должны обеспечивать комфортную перевозку людей с инвалидностью и маломобильных пассажиров.

Проезд в Одессе

Отметим, что поездка в городских маршрутках стоит 25 гривен. Такой тариф действует с 27 июня 2026 года — до этого пассажиры платили 20 гривен. В коммунальном электротранспорте стоимость проезда составляет 15 гривен за поездку. Речь идет о трамваях и троллейбусах. При этом социальные автобусы остаются бесплатными для горожан.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 августа российские войска вновь атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В Одесской области под ударом оказалась станция Раздельная, где было повреждено здание вокзала. В то же время россияне атаковали портовую инфраструктуру Измаильского района.

Также Новини.LIVE писали, что для поездки из Одесской области в Румынию на собственном автомобиле требуется дополнительный документ, о котором часть украинских водителей может даже не знать. При въезде в страну необходимо иметь подтверждение прохождения проверки технического состояния автомобиля. Это требование касается и частных автомобилей, для которых в Украине не предусмотрен регулярный обязательный техосмотр.