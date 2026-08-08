Ремонт доріг в Одесі 8 серпня: на яких вулицях працюватиме техніка

Комунальники ремонтують дороги в Одесі. Фото ілюстративне: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі комунальні служби продовжать ремонт дорожньої інфраструктури. Роботи виконуватимуть одразу в кількох районах міста, тому на окремих ділянках можливі тимчасові обмеження руху.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Де ремонтують дороги в Одесі

Протягом дня дорожники ремонтуватимуть трамвайні колії на таких вулицях:

вул. Балківська / вул. Чорноморського козацтва;

Херсонський узвіз.

Ремонт тротуарів

Також заплановано роботи на тротуарах, проїжджій частині перехресть та зупинок громадського транспорту:

проспект Князя Володимира Великого (від вулиці Кишинівської до вулиці Давида Ойстраха);

вулиця Академіка Заболотного (від проспекту Князя Володимира Великого до вулиці Кримської).

Оновлення внутрішньоквартальних проїздів

Окрім цього, комунальники ремонтуватимуть покриття внутрішньоквартальних проїздів за такими адресами:

Читайте також:

вул. Комітетська, 11/17 (корпуси 1 і 2), 17/19;

провулок Банний, 3;

вул. Прохоровська, 30;

Фонтанська дорога, 7, 9, 9а, 9б, 9в;

вул. Незалежності, 2 та 4;

вул. Сегедська, 14, 16, 18.

Водіїв просять враховувати проведення дорожніх робіт під час планування маршрутів та бути уважними поблизу місць роботи спецтехніки.

Раніше в Одесі розпочався перший етап капітального ремонту трамвайних колій на перехресті вулиць Старопортофранківської та Тараса Кузьміна. Новини.LIVE писали, що у межах першого етапу капітального ремонту фахівці замінять чотири пересічення колій (16 хрестовин). Як пояснили на підприємстві, ці роботи необхідні для забезпечення надійної та безпечної експлуатації трамвайної інфраструктури. Планується, що ремонт триватиме до 12 серпня.

Окрім цього Новини.LIVE інформували, що висока температура в Одесі змусила комунальні служби працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу. Окремо комунальники наголосили, що для цих робіт не використовують питну воду. Полив здійснюють виключно технічною водою, яка відповідає вимогам чинного законодавства. Залежно від сезону підприємство використовує від 300 до 11 тисяч кубометрів технічної води на місяць.

Скільки коштує проїзд в Одесі

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі діють чинні тарифи на проїзд у громадському транспорті. Поїздка у трамваї або тролейбусі коштує 15 грн. Водночас із кінця червня вартість проїзду в міських маршрутках зросла з 20 до 25 грн. Таке рішення в міській раді пояснили збільшенням витрат перевізників на пальне, запчастини, технічне обслуговування транспорту та оплату праці водіїв.