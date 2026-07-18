В Одесі через ремонт колій змінили маршрути трамваїв №15 і №28

Трамвай на коліях. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

В Одесі розпочався перший етап капітального ремонту трамвайних колій на перехресті вулиць Старопортофранківської та Тараса Кузьміна. Через проведення робіт до середини серпня тимчасово змінено схему руху двох трамвайних маршрутів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на КП "Одесміськелектротранс".

Перехрестя, яке ремонтують в Одесі. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Що ремонтуватимуть

У межах першого етапу капітального ремонту фахівці замінять чотири пересічення колій (16 хрестовин). Як пояснили на підприємстві, ці роботи необхідні для забезпечення надійної та безпечної експлуатації трамвайної інфраструктури. Планується, що ремонт триватиме до 12 серпня.

Зварювання колій. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Як курсуватимуть трамваї

На період проведення робіт тимчасово змінено маршрути двох трамваїв:

трамвай №15 курсуватиме за маршрутом Олексіївська площа — Слобідський ринок через Херсонський сквер;

трамвай №28 здійснюватиме рух за маршрутом Парк Шевченка — площа Тираспольська.

Схема руху трамваїв в Одесі. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

В "Одесміськелектротрансі" просять пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок та заздалегідь перевіряти актуальні маршрути громадського транспорту.

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Скільки коштує проїзд в Одесі

Наразі в Одесі діють чинні тарифи на проїзд у громадському транспорті. Поїздка у трамваї або тролейбусі коштує 15 грн. Водночас із кінця червня вартість проїзду в міських маршрутках зросла з 20 до 25 грн. Таке рішення в міській раді пояснили збільшенням витрат перевізників на пальне, запчастини, технічне обслуговування транспорту та оплату праці водіїв.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки одесити витрачають за день на проїзд містом. Однозначної відповіді на питання про вартість проїзду немає. Для когось це лише кілька десятків гривень на день, а для інших — суми, що помітно впливають на сімейний бюджет.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі після майже семимісячної перерви повністю відновили роботу трамвайного маршруту №10. Від 11 липня він знову курсує між вулицею Іцхака Рабіна та Тираспольською площею.