Ремонт доріг в Одесі 30 червня: зміни руху трамваїв

Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 29 червня, в Одесі тимчасово зміниться рух частини громадського транспорту. Через ремонтні роботи та відключення електроенергії містяни можуть зіткнутися зі складнощами під час пересування містом. Також у різних районах триватиме ремонт доріг, що може ускладнити рух автомобілів. Водіям і пасажирам радять заздалегідь планувати свої маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Зміни для трамваїв

29 червня з 08:00 до 17:00 через відключення електроенергії буде тимчасово призупинено рух трамвайного маршруту №1. Водночас трамвай №7 курсуватиме за зміненим маршрутом — від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Херсонського скверу.

Ремонт доріг

Протягом дня дорожні служби виконуватимуть ремонтні роботи в різних районах Одеси. Через це на окремих ділянках можливе ускладнення руху транспорту. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут. Роботи заплановані за такими адресами:

проспект Князя Володимира Великого — від вулиці Кишинівської до вулиці Давида Ойстраха (тротуари, проїжджа частина перехресть і зупинок громадського транспорту);

вулиця Академіка Заболотного — від проспекту Князя Володимира Великого до вулиці Кримської (тротуари та проїжджа частина);

перехрестя Миколаївської дороги та 7-ї Пересипської (трамвайні колії);

вулиця Михайла Болтенка;

вулиця Космонавтів;

7-ма станція Люстдорфської дороги (трамвайні колії);

3-й Аеропортовський провулок;

перехрестя вулиць Чубаївської та Георгія Липського (проїжджа частина).

Водіїв просять бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

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Новий дорожній знак

Зазначимо, нещодавно в Одесі на вулиці Водопровідній, біля "Чумки", встановили новий дорожній знак. Відтепер із правої смуги заборонено повертати у бік Високого провулка — рух дозволений лише прямо.

За порушення вимог дорожнього знака водіям загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж такий маневр створить аварійну ситуацію, покарання може бути суворішим, зокрема із позбавленням права керування транспортними засобами.

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям з Одещини, які планують поїздку до Молдови власним автомобілем, варто заздалегідь перевіряти документи. Однією з обов'язкових вимог на кордоні є сертифікат про проходження технічного огляду транспортного засобу. За його відсутності у в'їзді до країни можуть відмовити.

Також Новини.LIVE писали, що з 28 червня Укрзалізниця запускає додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом. Дістатися до узбережжя можна буде приблизно за годину, однак купатися на місцевих пляжах, як і раніше, заборонено через мінну небезпеку.