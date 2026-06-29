Ремонт доріг в Одесі 30 червня: зміни руху трамваїв

Знеструмлення в Одесі: декілька трамваїв змінили маршрут
У понеділок, 29 червня, в Одесі тимчасово зміниться рух частини громадського транспорту. Через ремонтні роботи та відключення електроенергії містяни можуть зіткнутися зі складнощами під час пересування містом. Також у різних районах триватиме ремонт доріг, що може ускладнити рух автомобілів. Водіям і пасажирам радять заздалегідь планувати свої маршрути.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.
Зміни для трамваїв
29 червня з 08:00 до 17:00 через відключення електроенергії буде тимчасово призупинено рух трамвайного маршруту №1. Водночас трамвай №7 курсуватиме за зміненим маршрутом — від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Херсонського скверу.
Ремонт доріг
Протягом дня дорожні служби виконуватимуть ремонтні роботи в різних районах Одеси. Через це на окремих ділянках можливе ускладнення руху транспорту. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут. Роботи заплановані за такими адресами:
- проспект Князя Володимира Великого — від вулиці Кишинівської до вулиці Давида Ойстраха (тротуари, проїжджа частина перехресть і зупинок громадського транспорту);
- вулиця Академіка Заболотного — від проспекту Князя Володимира Великого до вулиці Кримської (тротуари та проїжджа частина);
- перехрестя Миколаївської дороги та 7-ї Пересипської (трамвайні колії);
- вулиця Михайла Болтенка;
- вулиця Космонавтів;
- 7-ма станція Люстдорфської дороги (трамвайні колії);
- 3-й Аеропортовський провулок;
- перехрестя вулиць Чубаївської та Георгія Липського (проїжджа частина).
Водіїв просять бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.
Новий дорожній знак
Зазначимо, нещодавно в Одесі на вулиці Водопровідній, біля "Чумки", встановили новий дорожній знак. Відтепер із правої смуги заборонено повертати у бік Високого провулка — рух дозволений лише прямо.
За порушення вимог дорожнього знака водіям загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж такий маневр створить аварійну ситуацію, покарання може бути суворішим, зокрема із позбавленням права керування транспортними засобами.
Як повідомляли Новини.LIVE, водіям з Одещини, які планують поїздку до Молдови власним автомобілем, варто заздалегідь перевіряти документи. Однією з обов'язкових вимог на кордоні є сертифікат про проходження технічного огляду транспортного засобу. За його відсутності у в'їзді до країни можуть відмовити.
Також Новини.LIVE писали, що з 28 червня Укрзалізниця запускає додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом. Дістатися до узбережжя можна буде приблизно за годину, однак купатися на місцевих пляжах, як і раніше, заборонено через мінну небезпеку.