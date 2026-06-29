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Главная Одесса Обесточивание в Одессе: несколько трамваев изменили маршрут

Обесточивание в Одессе: несколько трамваев изменили маршрут

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 09:21
Ремонт дорог в Одессе 30 июня: изменения в движении трамваев
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 29 июня, в Одессе временно изменится схема движения части общественного транспорта. Из-за ремонтных работ и отключения электроэнергии жители города могут столкнуться с трудностями при передвижении по городу. Также в различных районах будет продолжаться ремонт дорог, что может затруднить движение автомобилей. Водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать свои маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Изменения в движении трамваев

29 июня с 08:00 до 17:00 из-за отключения электроэнергии будет временно приостановлено движение трамвая №1. В то же время трамвай №7 будет курсировать по измененному маршруту — от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.

Ремонт дорог

В течение дня дорожные службы будут проводить ремонтные работы в различных районах Одессы. В связи с этим на отдельных участках возможно затруднение движения транспорта. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут. Работы запланированы по следующим адресам:

  • проспект Князя Владимира Великого — от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха (тротуары, проезжая часть перекрестков и остановок общественного транспорта);
  • улица Академика Заболотного — от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской (тротуары и проезжая часть);
  • перекресток Николаевской дороги и 7-й Пересыпской (трамвайные пути);
  • улица Михаила Болтенко;
  • улица Космонавтов;
  • 7-я станция Люстдорфской дороги (трамвайные пути);
  • 3-й Аэропортовский переулок;
  • перекресток улиц Чубаевской и Георгия Липского (проезжая часть).

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

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Новый дорожный знак

Отметим, что недавно в Одессе на улице Водопроводной, возле «Чумки», установили новый дорожный знак. Отныне с правой полосы запрещено поворачивать в сторону Высокого переулка — движение разрешено только прямо.

За нарушение требований дорожного знака водителям грозит штраф в размере 340 гривен. Если же такой маневр создаст аварийную ситуацию, наказание может быть более суровым, в частности с лишением права управления транспортными средствами.

Как сообщали Новини.LIVE, водителям из Одесской области, планирующим поездку в Молдову на собственном автомобиле, следует заранее проверить документы. Одним из обязательных требований на границе является сертификат о прохождении технического осмотра транспортного средства. При его отсутствии в въезде в страну могут отказать.

Также Новини.LIVE писали, что с 28 июня «Укрзализныця» запускает дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно будет примерно за час, однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности.

Одесса трамвай Ремонт дорог в Одессе
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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