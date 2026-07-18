В Одессе из-за ремонта изменили маршруты трамваев № 15 и № 28

Трамвай на рельсах. Фото: КП "Одесский городской электротранс"

В Одессе начался первый этап капитального ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина. В связи с проведением работ до середины августа временно изменена схема движения двух трамвайных маршрутов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КП "Одесгорэлектротранс".

Перекресток, который ремонтируют в Одессе. КП "Одесгорэлектротранс"

Что будут ремонтировать

В рамках первого этапа капитального ремонта специалисты заменят четыре пересечения путей (16 крестовин). Как пояснили на предприятии, эти работы необходимы для обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации трамвайной инфраструктуры. Планируется, что ремонт продлится до 12 августа.

Сварка путей. Фото: КП КП "Одесгорэлектротранс"

Как будут курсировать трамваи

На период проведения работ временно изменены маршруты двух трамваев:

трамвай №15 будет курсировать по маршруту Алексеевская площадь — Слободской рынок через Херсонский сквер;

трамвай № 28 будет курсировать по маршруту Парк Шевченко — площадь Тираспольская.

Схема движения трамваев в Одессе. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"

В "Одесгорэлектротрансе" просят пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальные маршруты общественного транспорта.

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Сколько стоит проезд в Одессе

В настоящее время в Одессе действуют действующие тарифы на проезд в общественном транспорте. Поездка на трамвае или троллейбусе стоит 15 грн. В то же время с конца июня стоимость проезда в городских маршрутках выросла с 20 до 25 грн. Такое решение в городском совете объяснили увеличением расходов перевозчиков на топливо, запчасти, техническое обслуживание транспорта и оплату труда водителей.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько одесситы тратят в день на проезд по городу. Однозначного ответа на вопрос о стоимости проезда нет. Для кого-то это всего лишь несколько десятков гривен в день, а для других — суммы, которые заметно сказываются на семейном бюджете.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе после почти семимесячного перерыва полностью возобновили работу трамвайного маршрута №10. С 11 июля он снова курсирует между улицей Ицхака Рабина и Тираспольской площадью.