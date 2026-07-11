В Одесі відновили рух трамвая №10: як курсуватиме маршрут

Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: libertyvanilla

В Одесі після майже семимісячної перерви повністю відновили роботу трамвайного маршруту №10. Уже від сьогодні, 11 липня, він знову курсує між вулицею Іцхака Рабіна та Тираспольською площею.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням КП "Одесміськелектротранс".

Як курсуватиме трамвай №10

Із 11 липня маршрут №10 працюватиме за схемою:

вулиця Іцхака Рабіна — Тираспольська площа (через Старосінну площу в обох напрямках).

У будні на лінію виходитимуть вісім вагонів, а інтервал руху становитиме 10-11 хвилин. У вихідні на маршруті працюватимуть шість вагонів з інтервалом 14 хвилин.

Чому маршрут не працював

Електротранспорт в Одесі припинив роботу 13 грудня 2025 року, коли Одеса пережила одну з наймасованіших російських атак на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження енергосистеми були знеструмлені всі тягові підстанції КП "Одесміськелектротранс", які забезпечують живлення трамваїв і тролейбусів. Унаслідок цього в місті повністю зупинили рух електротранспорту.

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Щоб не залишити одеситів без громадського транспорту, міська влада вже наступного дня запустила тимчасові соціальні автобусні маршрути, які дублювали найважливіші трамвайні та тролейбусні напрямки. Автобуси курсували до селища Котовського, мікрорайонів Черемушок, Таїрового, Великого Фонтану, Аркадії, Пересипського району, залізничного вокзалу та центральної частини міста. Частину транспорту Одеса отримала від українських громад та міст-партнерів.

Електротранспорт у місті не працював понад три місяці. Лише 26 березня 2026 року комунальне підприємство розпочало технічну обкатку трамваїв і тролейбусів без пасажирів після відновлення живлення тягових підстанцій. Уже 28 березня в Одесі поступово відновили рух більшості трамвайних і тролейбусних маршрутів. Однак трамвай №10 працював за скороченою схемою — від вулиці Іцхака Рабіна до Старосінної площі.

Що відомо про маршрут №10

Трамвай №10 є одним із важливих маршрутів міського електротранспорту, який сполучає житловий масив Черемушки із центральною частиною Одеси. Він проходить через Старосінну площу, де пасажири можуть здійснити пересадку на інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути, а також дістатися до залізничного вокзалу і ринку "Привоз". Щодня маршрутом користуються тисячі одеситів, адже він забезпечує сполучення густонаселеного Хаджибейського району з центром міста.

Раніше Новини.LIVE писали, що наразі в громадському транспорті Одеси діють такі тарифи:

трамвай і тролейбус — 15 гривень;

більшість міських маршруток — 25 гривень;

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що одеська активістка опублікувала фото стану одеських маршруток. На кадрах видно брудні салони, іржа та пошкоджений інтер'єр. Авторка допису стверджує, що знімки зробила під час ранкової поїздки громадським транспортом.