Головна Одеса Одеса без електротранспорту — як курсують соцавтобуси

Одеса без електротранспорту — як курсують соцавтобуси

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 10:50
Соціальні автобуси в Одесі замість трамваїв і тролейбусів
Соціальний автобус на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі тимчасово не працює електротранспорт, через російські атаки на енергосистему регіону. Наразі у місті першочергово заживлють домівки містян. Щоб зберегти сполучення між районами, запустили соціальні автобуси. Вони курсують за маршрутами трамваїв і тролейбусів.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

В Одесі не працює електротранспорт - розклад соцавтобусів
Номери соцавтобусів, які замінюють електротранспорт. Фото: Одеська міська рада

Рух електротранспорту

Через перебої з електропостачанням трамваї та тролейбуси в Одесі сьогодні не вийшли на маршрути. Пріоритетом для міста залишається якнайшвидше повернення світла в оселі одеситів. На час відновлювальних робіт організували альтернативне сполучення. Для перевезення пасажирів запустили соціальні автобуси, які дублюють роботу електротранспорту. Вони курсують з більшими інтервалами, однак дозволяють дістатися ключових напрямків міста.

Наразі соціальні автобуси працюють за такими маршрутами:

  • маршрут трамвая №1 — від Залізничного вокзалу до вулиці 28-ї Бригади, інтервал 30–40 хвилин;
  • маршрут трамвая №5 — від Залізничного вокзалу до Аркадії через Французький бульвар, інтервал близько години;
  • маршрути трамваїв №17 і №18 — на ділянці від 11-ї до 16-ї станції Великого Фонтану з інтервалом до 60 хвилин.

Міська влада просить пасажирів враховувати зміни під час поїздок і стежити за оновленнями щодо відновлення роботи електротранспорту.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі росіяни атакували транспортну інфраструктуру Одещини. Також ми писали, що в області затримки руху приміських потягів.

Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси автобуси трамвай тролейбуси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
