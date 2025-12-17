Соціальні автобуси в Одесі замість трамваїв і тролейбусів

Одеса без електротранспорту — як курсують соцавтобуси
В Одесі тимчасово не працює електротранспорт, через російські атаки на енергосистему регіону. Наразі у місті першочергово заживлють домівки містян. Щоб зберегти сполучення між районами, запустили соціальні автобуси. Вони курсують за маршрутами трамваїв і тролейбусів.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Рух електротранспорту
Через перебої з електропостачанням трамваї та тролейбуси в Одесі сьогодні не вийшли на маршрути. Пріоритетом для міста залишається якнайшвидше повернення світла в оселі одеситів. На час відновлювальних робіт організували альтернативне сполучення. Для перевезення пасажирів запустили соціальні автобуси, які дублюють роботу електротранспорту. Вони курсують з більшими інтервалами, однак дозволяють дістатися ключових напрямків міста.
Наразі соціальні автобуси працюють за такими маршрутами:
- маршрут трамвая №1 — від Залізничного вокзалу до вулиці 28-ї Бригади, інтервал 30–40 хвилин;
- маршрут трамвая №5 — від Залізничного вокзалу до Аркадії через Французький бульвар, інтервал близько години;
- маршрути трамваїв №17 і №18 — на ділянці від 11-ї до 16-ї станції Великого Фонтану з інтервалом до 60 хвилин.
Міська влада просить пасажирів враховувати зміни під час поїздок і стежити за оновленнями щодо відновлення роботи електротранспорту.
Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі росіяни атакували транспортну інфраструктуру Одещини. Також ми писали, що в області затримки руху приміських потягів.
Читайте Новини.LIVE!