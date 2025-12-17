Відео
Головна Одеса Атака на Одещину — що відомо про наслідки

Атака на Одещину — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 09:53
Атака дронами на Одещину: пошкоджено інфраструктуру
Рятувальгик гасить пожежу. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Росія продовжує тероризувати Одещину ударними БпЛА. Регіон перебуває під постійною загрозою атак, повітряні тривоги лунають по кілька разів на день. У ніч на 17 грудня черговою ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. Наслідки ударів ліквідовують відповідні служби.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.


Росіяни атакували Одещину дронами
Допис очільника ОВА про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

У ніч на 17 грудня на Одещині ворог двічі атакував об’єкти цивільного призначення ударними безпілотниками. Під час двох хвиль атак зафіксували пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Усі служби працюють над усуненням наслідків ударів і відновленням безпеки на ураженій ділянці. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин росії проти цивільного населення Одеської області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора в Одесі лунали вибухи, ворог спрямував на місто ровідувальний дрон. Також ми писали про те, що Зеленський закликав посилити ППО, на тлі масованих атак на енеретику.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
