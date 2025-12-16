В Одесі пролунав вибух 16 грудня

Робота ППО. Фото ілюстративне: кадр з відео

Вибухи лунають в Одесі сьогодні, 16 грудня. Моніторингові канали повідомляють про розвідувальний БпЛА, ймовірно робота ППО.

Про це повідомляють моніторинові канали.

Реклама

Читайте також:

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 16 грудня, в Одесі пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Моніторингові канали повідомляли, що розвідувальний дрон летів у напрямку міста. Тривогу оголосили о 12:08. Вибух було чутно близько 13:21.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський закликав партнерів посилити ППО України на тлі російських атак. Також ми писали, що вночі РФ атакувала Одесу ударними дронами.