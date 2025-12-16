Відео
Головна Одеса Цивільні судна під ударом — деталі атак біля Одещини

Цивільні судна під ударом — деталі атак біля Одещини

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 09:24
Атаки РФ на цивільні судна біля Одещини — ВМС
Палаюче турецьке судно. Фото ілюстративне: zelenskyy.official/Facebook

Росія цілеспрямовано атакує цивільні судна та порти на Одещині, попри міжнародні заклики припинити такі удари. За короткий час було пошкоджено п’ять суден, що належать турецьким компаніям. Частина атак сталася просто у відкритому морі, а не поблизу бойових зон.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Атаки на судна

За словами Дмитра Плетенчука, через російські атаки, за короткий період постраждали п’ять цивільних суден. Один із найнебезпечніших інцидентів стався з газовозом в Ізмаїлі, пожежу на якому гасили три доби. Судно не вибухнуло лише завдяки зусиллям рятувальників і ВМС України, які працювали з реальним ризиком для життя.

"Ми три доби гасили газовоз в Ізмаїлі. Він не вибухнув лише тому, що було докладено дуже багато зусиль, зокрема і військово-морських сил", — наголосив речник ВМС.

Після цього інциденту були зафіксовані нові удари. Загалом три судна отримали серйозні пошкодження, ще два — менш значні. Один із випадків, за словами Плетенчука, є особливо кричущим, адже атака відбулася у відкритому морі.

"Це не випадковий напад. Знайти в морі окреме рухоме судно і вразити його дроном — означає мати телеметрію та наведення в реальному часі. Ба більше, удар був спрямований у ходовий місток, де перебуває екіпаж", — пояснив він.

Речник ВМС підкреслив, що судно рухалося зерновим коридором, мало всі необхідні документи та дотримувалося вимог безпеки цивільного судноплавства. Жодних підстав для атаки не існувало. Він також зазначив, що капітан мав право обрати пряміший і коротший маршрут, навіть попри можливість йти територіальними водами Румунії та Болгарії. Україна, зі свого боку, безпечно вивела судно зі своїх територіальних вод.

Нагадаємо, прикордонники показали відео знищення ворожих дронів в небі рнад Одещиною. Також ми писали, що Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі.

Одеса Одеська область війна атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
