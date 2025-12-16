Атаки РФ на гражданские суда возле Одесской области - ВМС

Горящее турецкое судно. Фото иллюстративное: zelenskyy.official/Facebook

Россия целенаправленно атакует гражданские суда и порты в Одесской области, несмотря на международные призывы прекратить такие удары. За короткое время было повреждено пять судов, принадлежащих турецким компаниям. Часть атак произошла прямо в открытом море, а не вблизи боевых зон.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Атаки на суда

По словам Дмитрия Плетенчука, из-за российских атак, за короткий период пострадали пять гражданских судов. Один из самых опасных инцидентов произошел с газовозом в Измаиле, пожар на котором тушили трое суток. Судно не взорвалось только благодаря усилиям спасателей и ВМС Украины, которые работали с реальным риском для жизни.

"Мы трое суток тушили газовоз в Измаиле. Он не взорвался только потому, что было приложено очень много усилий, в том числе и военно-морских сил", — подчеркнул представитель ВМС.

После этого инцидента были зафиксированы новые удары. В целом три судна получили серьезные повреждения, еще два — менее значительные. Один из случаев, по словам Плетенчука, является особенно вопиющим, ведь атака произошла в открытом море.

"Это не случайное нападение. Найти в море отдельное движущееся судно и поразить его дроном — значит иметь телеметрию и наведение в реальном времени. Более того, удар был направлен в ходовой мостик, где находится экипаж", — пояснил он.

Представитель ВМС подчеркнул, что судно двигалось по зерновому коридору, имело все необходимые документы и соблюдало требования безопасности гражданского судоходства. Никаких оснований для атаки не существовало. Он также отметил, что капитан имел право выбрать более прямой и короткий маршрут, даже несмотря на возможность идти территориальными водами Румынии и Болгарии. Украина, со своей стороны, безопасно вывела судно из своих территориальных вод.

