Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Уничтожение дронов над Одесчиной — пограничники показали видео

Уничтожение дронов над Одесчиной — пограничники показали видео

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 13:09
Сбитие "шахедов" над Одесской областью: работа ПВО и ВМС
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Одесская область ежедневно страдает от российских обстрелов. Под ударами — гражданская и критическая инфраструктура. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, избежать повреждений удается не всегда. В ночных атаках защитники неба снова дали бой врагу.

Видео сбивания дронов показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама
Читайте также:

Сбивание дронов

В ночь на 14 декабря российские войска нанесли второй за сутки массированный комбинированный удар по Одесской области. Враг применил ударные беспилотники, пытаясь атаковать гражданские и критически важные объекты. Мобильные огневые группы Одесского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов во время дежурства своевременно обнаружили вражеские цели. После этого пограничники открыли огонь на поражение. Благодаря слаженным действиям девять беспилотников типа Shahed-131/136 уничтожили над морем. В Государственной пограничной службе отмечают, что подготовленный и мотивированный личный состав защищает не только границу, но и мирное небо над страной.

Кроме того, за минувшие сутки военнослужащие Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок Сил обороны сбили 30 ударных дронов типа Shahed-136.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Вместе к победе! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали о том, сколько вражеских целей сбили силы ПВО этой ночью над Украиной. Таклж мы писали, что в Одесской области постепенно возвращают свет после массированного российского обстрела.

Одесса Одесская область Новости Одессы ППО дроны атака Шахед
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации