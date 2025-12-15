Сбитие "шахедов" над Одесской областью: работа ПВО и ВМС

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Одесская область ежедневно страдает от российских обстрелов. Под ударами — гражданская и критическая инфраструктура. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, избежать повреждений удается не всегда. В ночных атаках защитники неба снова дали бой врагу.

Видео сбивания дронов показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Сбивание дронов

В ночь на 14 декабря российские войска нанесли второй за сутки массированный комбинированный удар по Одесской области. Враг применил ударные беспилотники, пытаясь атаковать гражданские и критически важные объекты. Мобильные огневые группы Одесского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов во время дежурства своевременно обнаружили вражеские цели. После этого пограничники открыли огонь на поражение. Благодаря слаженным действиям девять беспилотников типа Shahed-131/136 уничтожили над морем. В Государственной пограничной службе отмечают, что подготовленный и мотивированный личный состав защищает не только границу, но и мирное небо над страной.

Кроме того, за минувшие сутки военнослужащие Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок Сил обороны сбили 30 ударных дронов типа Shahed-136.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Вместе к победе! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали о том, сколько вражеских целей сбили силы ПВО этой ночью над Украиной. Таклж мы писали, что в Одесской области постепенно возвращают свет после массированного российского обстрела.