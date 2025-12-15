Збиття «шахедів» над Одещиною: робота ППО і ВМС

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Одещина щодня потерпає від російських обстрілів. Під ударами — цивільна та критична інфраструктура. Попри активну роботу протиповітряної оборони, уникнути пошкоджень вдається не завжди. У нічних атаках захисники неба знову дали бій ворогу.

Відео збиття дронів показали у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Збиття дронів

У ніч на 14 грудня російські війська завдали другого за добу масованого комбінованого удару по Одеській області. Ворог застосував ударні безпілотники, намагаючись атакувати цивільні та критично важливі об’єкти. Мобільні вогневі групи Одеського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів під час чергування своєчасно виявили ворожі цілі. Після цього прикордонники відкрили вогонь на ураження. Завдяки злагодженим діям дев’ять безпілотників типу Shahed-131/136 знищили над морем. У Державній прикордонній службі наголошують, що підготовлений і вмотивований особовий склад захищає не лише кордон, а й мирне небо над країною.

Крім того, за минулу добу військовослужбовці Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань Сил оборони збили 30 ударних дронів типу Shahed-136.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі та повітрі! Разом до перемоги! Слава Україні!", — йдеться у повідомленні.

