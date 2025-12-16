В Одессе прогремел взрыв 16 декабря

Работа ППО. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы раздаются в Одессе сегодня, 16 декабря. Мониторинговые каналы сообщают о разведывательном БпЛА, вероятно работа ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 16 декабря, в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря. Мониторинговые каналы сообщали, что разведывательный дрон летел в направлении города. Тревогу объявили в 12:08. Взрыв был слышен около 13:21.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что Зеленский призвал партнеров ужесточить ПВО Украины на фоне российских атак. Также мы писали, что ночью РФ атаковала Одессу ударными дронами.