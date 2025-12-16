Видео
Україна
Видео

В Одессе прогремел взрыв — что известно

Дата публикации 16 декабря 2025 13:28
В Одессе прогремел взрыв 16 декабря
Работа ППО. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы раздаются в Одессе сегодня, 16 декабря. Мониторинговые каналы сообщают о разведывательном БпЛА, вероятно работа ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 16 декабря, в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря. Мониторинговые каналы сообщали, что разведывательный дрон летел в направлении города. Тревогу объявили в 12:08. Взрыв был слышен около 13:21.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что Зеленский призвал партнеров ужесточить ПВО Украины на фоне российских атак. Также мы писали, что ночью РФ атаковала Одессу ударными дронами.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
