Атака дронов по Одессе: пожар на складах

Пожар после атаки на Одессу. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия не прекращает террор гражданского населения. В ночь на 16 декабря оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области. Регион атаковали несколько десятков ударных беспилотников. В результате попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Во время ночной атаки, 16 декабря, в Одессе загорелись склады с бытовой техникой. Огонь охватил помещения, где хранились бойлеры и обогреватели. Пламя быстро распространялось, однако спасателям удалось не допустить еще больших разрушений. Пожар тушили в сложных условиях. Работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги — чрезвычайники были вынуждены периодически уходить в укрытие. Несмотря на это, огонь удалось полностью ликвидировать. Спасатели также спасли соседний склад логистической компании, который мог заняться из-за близости к очагу пожара. К счастью, людей в разрушенных помещениях не было.

Горящее здание после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Огнеборец на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации последствий атаки привлекали 20 единиц техники и более 60 спасателей ГСЧС, а также пожарное подразделение Национальной гвардии Украины. Сейчас на месте продолжают работать соответствующие службы.

Спасатели возле горящего здания. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожарные ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС Одесской области

