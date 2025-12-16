Відео
Головна Одеса Нічна атака на Одесу — з'явились перші фото наслідків

Нічна атака на Одесу — з'явились перші фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:38
Атака дронів по Одесі: пожежа на складах
Пожежа після атаки на Одесу. Фото: ДСНС Одещини

Росія не припиняє терор цивільного населення. У ніч на 16 грудня окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини. Регіон атакували кілька десятків ударних безпілотників. Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

Під час нічної атаки, 16 грудня, в Одесі загорілися склади з побутовою технікою. Вогонь охопив приміщення, де зберігалися бойлери та обігрівачі. Полум’я швидко поширювалося, однак рятувальникам вдалося не допустити ще більших руйнувань. Пожежу гасили в складних умовах. Роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги — надзвичайники були змушені періодично йти в укриття. Попри це, вогонь вдалося повністю ліквідувати. Рятувальники також врятували сусідній склад логістичної компанії, який міг зайнятися через близькість до осередку пожежі. На щастя, людей у зруйнованих приміщеннях не було.

Наслідки атаки на Одесу 16 грудня
Палаюча будівля після атаки. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки атаки на Одесу 16 грудня
Вогнеборець на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків атаки залучали 20 одиниць техніки та понад 60 рятувальників ДСНС, а також пожежний підрозділ Національної гвардії України. Наразі на місці продовжують працювати відповідні служби.

Наслідки атаки на Одесу 16 грудня
Рятувальники біля палаючої будівлі. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки атаки на Одесу 16 грудня
Вогнеборці ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів деталі про ворожі атаки на цивільні судна поблизу Одещини. Також ми писали, що російський дрон влучив у багатоповерхівку у Запоріжжі.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
