Главная Одесса Атака на Одесчину —- что известно о последствиях

Атака на Одесчину —- что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 09:53
Атака дронами в Одесской области: повреждена инфраструктура
Спасатель тушит пожар. Фото: Олег Кипер/Telegram

Россия продолжает терроризировать Одесскую область ударными БпЛА. Регион находится под постоянной угрозой атак, воздушные тревоги звучат по несколько раз в день. В ночь на 17 декабря очередной целью врага стала гражданская инфраструктура. Последствия ударов ликвидируют соответствующие службы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Сообщение главы ОВА о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

В ночь на 17 декабря в Одесской области враг дважды атаковал объекты гражданского назначения ударными беспилотниками. Во время двух волн атак зафиксировали повреждения объекта транспортной инфраструктуры. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Все службы работают над устранением последствий ударов и восстановлением безопасности на пораженном участке. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление россии против гражданского населения Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что вчера в Одессе раздавались взрывы, враг направил на город разведывательный дрон. Также мы писали о том, что Зеленский призвал усилить ПВО, на фоне массированных атак на энеретику.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
