Одесса без электротранспорта — как курсируют соцавтобусы

Одесса без электротранспорта — как курсируют соцавтобусы

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 10:50
Социальные автобусы в Одессе вместо трамваев и троллейбусов
Социальный автобус на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе временно не работает электротранспорт, из-за российских атак на энергосистему региона. Сейчас в городе в первую очередь заживут дома горожан. Чтобы сохранить сообщение между районами, запустили социальные автобусы. Они курсируют по маршрутам трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:
В Одесі не працює електротранспорт - розклад соцавтобусів
Номера соцавтобусов, которые заменяют электротранспорт. Фото: Одесский городской совет

Движение электротранспорта

Из-за перебоев с электроснабжением трамваи и троллейбусы в Одессе сегодня не вышли на маршруты. Приоритетом для города остается скорейшее возвращение света в дома одесситов. На время восстановительных работ организовали альтернативное сообщение. Для перевозки пассажиров запустили социальные автобусы, которые дублируют работу электротранспорта. Они курсируют с большими интервалами, однако позволяют добраться до ключевых направлений города.

Сейчас социальные автобусы работают по следующим маршрутам:

  • маршрут трамвая №1 — от Железнодорожного вокзала до улицы 28-й Бригады, интервал 30-40 минут;
  • маршрут трамвая №5 — от Железнодорожного вокзала до Аркадии через Французский бульвар, интервал около часа;
  • маршруты трамваев №17 и №18 — на участке от 11-й до 16-й станции Большого Фонтана с интервалом до 60 минут.

Городские власти просят пассажиров учитывать изменения во время поездок и следить за обновлениями по возобновлению работы электротранспорта.

Напомним, мы сообщали, что ночью россияне атаковали транспортную инфраструктуру Одесской области. Также мы писали, что в области задержки движения пригородных поездов.

Одесса Одесская область маршрутки Новости Одессы автобусы трамвай троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
