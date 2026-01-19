Відео
Україна
Головна Одеса В очікуванні світла — як виглядають одеські трамвай у депо (фото)

В очікуванні світла — як виглядають одеські трамвай у депо (фото)

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 16:44
Який вигляд мають трамваї Одеси в депо під час проблем зі світлом
Трамваї в депо. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вже понад місяць в Одесі не чутно звичний гуркіт трамваїв. Через складну ситуацію зі світлом електротранспорт вимушено переїхав "на канікули" до вагоноремонтних майстерень та депо. Замість них пасажирів містом розвозять соціальні автобуси, поки вагони чекають свого виходу на маршрути.

Журналісти Новини.LIVE побували в Одеському депо та побачили, що відбувається з трамваями міста.

Читайте також:

Замкнені в депо трамваї ​

У депо в Одесі панує незвична тиша, хоча робота тут не припиняється ні на хвилину. Працівники щодня перевіряють вагони, чистять салони та стежать за технічним станом кожної деталі. Попри те, що транспорт не виїжджає за ворота, усередині він повністю готовий до роботи — від електроніки в кабіні водія до кнопок виклику в салоні.

Трамваї в депо Одеси
Трамваї на коліях. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Трамваї в депо Одеси сьогодні
Працівниця депо йде між трамваями. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Трамваї в депо Одеси 19 січня
Номер трамвая. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За транспортом ретельно доглядають. Аби першого ж дня після відновлення живлення трамваї були готові прийняти пасажирів та виїхати на вулиці міста. ​

Трамвай в Одесі в депо
Довгий трамвай в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Одеські трамваї в депо
Герб Одеси на трамваї. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Трамваї в депо Одеси
Кабіна водія. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зараз одеський електротранспорт перебуває у режимі очікування, а мешканці міста сподіваються на швидке повернення улюблених маршрутів. Кожен такий вагон — це не просто машина, а частина ритму Одеси, якого зараз так не вистачає на дорогах.

Трамваї в депо Одеси
Трамваї на коліях в депо. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Трамваї в депо Одеси
Салон трамвая. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Трамвай в Одесі в депо
Трамвай в депо. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що рух Іванівським мостом в Одесі обмежили ще на рік. Також ми писали про те, які наслідки можуть бути через довгий простой трамваїв.

Одеса Одеська область електропостачання Новини Одеси трамвай фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
