Який вигляд мають трамваї Одеси в депо під час проблем зі світлом

Трамваї в депо. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вже понад місяць в Одесі не чутно звичний гуркіт трамваїв. Через складну ситуацію зі світлом електротранспорт вимушено переїхав "на канікули" до вагоноремонтних майстерень та депо. Замість них пасажирів містом розвозять соціальні автобуси, поки вагони чекають свого виходу на маршрути.

Журналісти Новини.LIVE побували в Одеському депо та побачили, що відбувається з трамваями міста.

Замкнені в депо трамваї ​

У депо в Одесі панує незвична тиша, хоча робота тут не припиняється ні на хвилину. Працівники щодня перевіряють вагони, чистять салони та стежать за технічним станом кожної деталі. Попри те, що транспорт не виїжджає за ворота, усередині він повністю готовий до роботи — від електроніки в кабіні водія до кнопок виклику в салоні.

Трамваї на коліях. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Працівниця депо йде між трамваями. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Номер трамвая. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За транспортом ретельно доглядають. Аби першого ж дня після відновлення живлення трамваї були готові прийняти пасажирів та виїхати на вулиці міста. ​

Довгий трамвай в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Герб Одеси на трамваї. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Кабіна водія. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зараз одеський електротранспорт перебуває у режимі очікування, а мешканці міста сподіваються на швидке повернення улюблених маршрутів. Кожен такий вагон — це не просто машина, а частина ритму Одеси, якого зараз так не вистачає на дорогах.

Трамваї на коліях в депо. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Салон трамвая. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Трамвай в депо. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

