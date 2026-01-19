Как выглядят трамваи Одессы в депо во время проблем со светом

Трамваи в депо. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уже больше месяца в Одессе не слышно привычного грохота трамваев. Из-за сложной ситуации со светом электротранспорт вынужденно переехал "на каникулы" в вагоноремонтные мастерские и депо. Вместо них пассажиров по городу развозят социальные автобусы, пока вагоны ждут своего выхода на маршруты.

Журналисты Новини.LIVE побывали в Одесском депо и увидели, что происходит с трамваями города.

Запертые в депо трамваи

В депо в Одессе царит необычная тишина, хотя работа здесь не прекращается ни на минуту. Работники ежедневно проверяют вагоны, чистят салоны и следят за техническим состоянием каждой детали. Несмотря на то, что транспорт не выезжает за ворота, внутри он полностью готов к работе — от электроники в кабине водителя до кнопок вызова в салоне.

Трамваи на путях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Работница депо идет между трамваями. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Номер трамвая. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

За транспортом тщательно ухаживают. Чтобы в первый же день после восстановления питания трамваи были готовы принять пассажиров и выехать на улицы города.

Длинный трамвай в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Герб Одессы на трамвае. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Кабина водителя. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сейчас одесский электротранспорт находится в режиме ожидания, а жители города надеются на скорое возвращение любимых маршрутов. Каждый такой вагон — это не просто машина, а часть ритма Одессы, которого сейчас так не хватает на дорогах.

Трамваи на путях в депо. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Салон трамвая. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Трамвай в депо. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

