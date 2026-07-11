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Главная Одесса В Одессе после перерыва восстановили полный маршрут трамвая №10

В Одессе после перерыва восстановили полный маршрут трамвая №10

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Дата публикации 11 июля 2026 14:30
В Одессе возобновили движение трамвая № 10: какой маршрут
Трамвай в Одессе. Иллюстративное фото: libertyvanilla

В Одессе после почти семимесячного перерыва полностью возобновили работу трамвайного маршрута №10. Уже с сегодняшнего дня, 11 июля, он вновь курсирует между улицей Ицхака Рабина и Тираспольской площадью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КП "Одесгорэлектротранс".

Как будет курсировать трамвай №10

С 11 июля маршрут №10 будет работать по следующей схеме:

  • улица Ицхака Рабина — Тираспольская площадь (через Старосинную площадь в обоих направлениях).

В будние дни на линию будут выходить восемь вагонов, а интервал движения составит 10-11 минут. В выходные на маршруте будут курсировать шесть вагонов с интервалом 14 минут.

Почему маршрут не работал

Электротранспорт в Одессе прекратил работу 13 декабря 2025 года, когда Одесса пережила одну из самых массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждений энергосистемы были обесточены все тяговые подстанции КП "Одесгорэлектротранс", обеспечивающие питание трамваев и троллейбусов. В результате в городе полностью остановили движение электротранспорта.

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Чтобы не оставить одесситов без общественного транспорта, городские власти уже на следующий день запустили временные социальные автобусные маршруты, дублировавшие важнейшие трамвайные и троллейбусные направления. Автобусы курсировали до поселка Котовского, микрорайонов Черемушек, Таирова, Большого Фонтана, Аркадии, Пересыпского района, железнодорожного вокзала и центральной части города. Часть транспорта Одесса получила от украинских общин и городов-партнеров.

Электротранспорт в городе не работал более трех месяцев. Только 26 марта 2026 года коммунальное предприятие приступило к технической обкатке трамваев и троллейбусов без пассажиров после восстановления питания тяговых подстанций. Уже 28 марта в Одессе постепенно возобновили движение большинства трамвайных и троллейбусных маршрутов. Однако трамвай №10 работал по сокращенной схеме — от улицы Ицхака Рабина до Старосинной площади.

Что известно о маршруте №10

Трамвай №10 является одним из важных маршрутов городского электротранспорта, соединяющим жилой массив Черемушки с центральной частью Одессы. Он проходит через Старосинную площадь, где пассажиры могут совершить пересадку на другие трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты, а также добраться до железнодорожного вокзала и рынка «Привоз». Ежедневно этим маршрутом пользуются тысячи одесситов, ведь он обеспечивает сообщение густонаселенного Хаджибейского района с центром города.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в настоящее время в общественном транспорте Одессы действуют следующие тарифы:

  • трамвай и троллейбус — 15 гривен;
  • большинство городских маршруток — 25 гривен;
  • социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.

Также Новини.LIVE сообщали, что одесская активистка опубликовала фото состояния одесских маршруток. На снимках видны грязные салоны, ржавчина и поврежденный интерьер. Автор поста утверждает, что снимки сделала во время утренней поездки на общественном транспорте.

электроэнергия Новости Одессы свет трамвай
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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