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Главная Одесса Коммуналка в Одессе в сентябре: новые тарифы для горожан

Коммуналка в Одессе в сентябре: новые тарифы для горожан

Ua ru
31 августа 2026 16:47
Тарифы в Одессе в сентябре 2026 года: сколько придётся платить за коммунальные услуги
Женщина считает счета за коммунальные услуги. Иллюстративное фото: Новини.LIVЕ

В сентябре 2026 года основные тарифы на коммунальные услуги для жителей Одессы остаются без изменений. Цены на электроэнергию, газ, воду и вывоз мусора пока не пересматриваются. В то же время горожанам стоит учесть новые тарифы на воду, действующие с августа.

Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные тарифы и рассказывают, сколько одесситам придётся платить за основные услуги в сентябре.

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Вывоз мусора

Стоимость вывоза бытовых отходов в сентябре не изменится. Сумма зависит от предприятия, обслуживающего дом или район.

Для жителей многоэтажек ежемесячная плата с одного человека составляет:

  • "Эко-Ренессанс" в Пересыпском районе — 35,49 грн;
  • "ТВ-Серрус" в Приморском районе — около 34,80 грн;
  • "Одескоммунтранс" в Хаджибейском районе — примерно 34,13 грн;
  • "Клиар-Сити" в Киевском районе — около 33,99 грн.

Для частных домов тариф выше. Это связано с особенностями сбора мусора, ведь технике нужно заезжать к отдельным домовладениям.

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Владельцы частных домов платят:

  • "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека;
  • "ТВ-Серрус" — 60,07 грн;
  • "Одескомтранс" — 58,89 грн;
  • "Клиар-Сити" — 58,68 грн.

По состоянию на конец августа городские власти не принимали решений о повышении этих тарифов.

Стоимость электроэнергии

В сентябре бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков действует более низкий тариф в ночные часы. Стоимость в зависимости от времени суток:

  • с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;
  • с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Чтобы пользоваться ночным тарифом, необходимо установить двухзонный счетчик и оформить его в соответствии с процедурой. Использование стиральной машины, бойлера и другой мощной техники ночью может помочь сократить расходы на электроэнергию.

Тариф на газ

Цена на газ для населения в сентябре также остается без изменений. На тариф распространяется мораторий на повышение цен. В настоящее время одесситы платят:

  • газ от "Нафтогаза" — 7,96 грн за кубометр;
  • распределение газа "Одессагазом" — 1,308 грн за кубометр.

Для бизнеса тарифы значительно выше. В частности, за распределение газа предприятия платят более 500 грн за тысячу кубометров.

Сколько стоит вода

С 15 августа в Одессе действуют новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Соответствующее распоряжение начальника Одесской городской военной администрации было принято 14 августа 2026 года. Для населения стоимость водоснабжения составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. В сумме это 54,62 грн без НДС, или около 65,54 грн за кубометр с НДС. Новые тарифы вступают в силу с 15 августа.

Отдельно одесситы оплачивают абонентскую плату. Ее размер зависит от наличия индивидуальных счетчиков. Если счетчика нет, ежемесячная плата составляет 32,55 грн, при наличии одного — 42,92 грн, а двух или более — 48,69 грн. Эта сумма начисляется отдельно от оплаты за потребленную воду и водоотведение.

Парковка в Одессе

В центральной части Одессы час парковки на стандартных муниципальных площадках стоит 30 грн. Оплачивать стоянку нужно ежедневно с 09:00 до 18:00. Для водителей, которые регулярно пользуются парковками, доступны абонементы. Месячный абонемент стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн. На площадках КП "Одестранспарксервис" оплатить парковку можно только безналичным способом.

Если водитель не оплатил стоянку, а автомобиль находится на площадке более 10 минут, ему грозит штраф в размере 600 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе предлагают ввести механизм, по которому с водителей смогут через суд взыскивать убытки за блокирование движения электротранспорта. Речь идет о случаях, когда оставленный на рельсах автомобиль или ДТП останавливают трамваи. Для этого хотят четко определить, как фиксировать нарушения и рассчитывать ущерб, нанесенный предприятию.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею горожане смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.

тарифы коммунальные услуги Одесса Новости Одессы оплата
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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