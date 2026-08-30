В Одесі збудують новий бювет у Київському районі

Будівництво бювета. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Місце, де з'явиться бювет. Фото: скриншот з google.maps

Де збудують новий бювет в Одесі

За даними Одеської міської ради, новий бюветний комплекс облаштують на вулиці Сім’ї Глодан у районі будинків № 27–35. Наразі фахівці розпочинають проєктування об'єкта. Після завершення проєктування документація має пройти експертизу та інші необхідні процедури. Лише після цього підрядники зможуть розпочати безпосередньо будівельно-монтажні роботи. Завершити будівництво та відкрити новий бювет для містян планують у 2027 році.

Де розташовані бювети в Одесі

Наразі в Одесі функціонують 17 бюветних комплексів. Вони розташовані в усіх чотирьох районах міста.

Київський район:

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вул. Геранієва;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1;

просп. Небесної Сотні, 14;

6-та станція Великого Фонтану;

вул. Просвіти, 1-Д, зелена зона біля Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

Хаджибейський район:

вул. Іцхака Рабіна;

вул. Інглезі;

Михайлівський сквер;

вул. Дальницька, 25;

вул. Космонавтів, 17-А.

Приморський район:

просп. Лесі Українки, 33;

Прохоровський сквер;

сквер Мечникова;

вул. Добровольців;

Старобазарний сквер.

Пересипський район:

вул. Кримська;

вул. Героїв оборони Одеси, 60-В.

Комплекси працюють щодня з 8:00 до 21:00.

Ситуація з водою в Одесі

Новини.LIVE раніше повідомляли, що в озері Катлабух рівень уже опустився до критичної позначки. Щоб стабілізувати ситуацію, озеро вже почали примусово наповнювати за допомогою насосних станцій. Крім того, інші водойми планують модернізувати. Першим етапом має стати реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворівської зрошувальної системи. Проєкт передбачає встановлення сонячної електростанції, систем накопичення енергії та модернізацію насосного обладнання. Роботи планують розпочати вже у 2026 році, а запуск енергонезалежної насосної станції запланований на квітень 2027 року.

Новини.LIVE інформували, що в Одеській області погіршується ситуація з водними ресурсами через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на окремих ділянках річки рівень води опустився до найнижчих показників за весь час спостережень. Екологи попереджають, що це не тимчасове явище, а наслідок кліматичних змін, до яких Одесі доведеться адаптуватися.