В Одессе построят новый бювет в Киевском районе

В Одессе построят новый бювет: где появится комплекс
В Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить еще один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею жители города смогут в 2027 году. В настоящее время в Одессе работают 17 бюветов.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Где построят новый бювет в Одессе
По данным Одесского городского совета, новый бюветный комплекс обустроят на улице Семьи Глодан в районе домов № 27–35. Сейчас специалисты приступают к проектированию объекта. После завершения проектирования документация должна пройти экспертизу и другие необходимые процедуры. Только после этого подрядчики смогут приступить непосредственно к строительно-монтажным работам. Завершить строительство и открыть новый бювет для горожан планируют в 2027 году.
Где расположены бюветы в Одессе
В настоящее время в Одессе функционируют 17 бюветных комплексов. Они расположены во всех четырёх районах города.
Киевский район:
- ул. Гераниева;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1;
- просп. Небесной Сотни, 14;
- 6-я станция Большого Фонтана;
- ул. Просвиты, 1-Д, зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.
Хаджибейский район:
- ул. Ицхака Рабина;
- ул. Инглези;
- Михайловский сквер;
- ул. Дальницкая, 25;
- ул. Космонавтов, 17-А.
Приморский район:
- просп. Леси Украинки, 33;
- Прохоровский сквер;
- сквер Мечникова;
- ул. Добровольцев;
- Старобазарный сквер.
Пересипский район:
- ул. Крымская;
- ул. Героев обороны Одессы, 60-В.
Комплексы работают ежедневно с 8:00 до 21:00.
Ситуация с водой в Одессе
Новини.LIVE ранее сообщали, что в озере Катлабух уровень уже опустился до критической отметки. Чтобы стабилизировать ситуацию, озеро уже начали принудительно наполнять с помощью насосных станций. Кроме того, другие водоемы планируют модернизировать. Первым этапом должна стать реконструкция системы энергоснабжения главной насосной станции Суворовской оросительной системы. Проект предусматривает установку солнечной электростанции, систем накопления энергии и модернизацию насосного оборудования. Работы планируют начать уже в 2026 году, а запуск энергонезависимой насосной станции запланирован на апрель 2027 года.
Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за всё время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придётся адаптироваться.