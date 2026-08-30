В Одессе построят новый бювет в Киевском районе

Строительство бювета. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить еще один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею жители города смогут в 2027 году. В настоящее время в Одессе работают 17 бюветов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Место, где появится бювет. Фото: скриншот из google.maps

Где построят новый бювет в Одессе

По данным Одесского городского совета, новый бюветный комплекс обустроят на улице Семьи Глодан в районе домов № 27–35. Сейчас специалисты приступают к проектированию объекта. После завершения проектирования документация должна пройти экспертизу и другие необходимые процедуры. Только после этого подрядчики смогут приступить непосредственно к строительно-монтажным работам. Завершить строительство и открыть новый бювет для горожан планируют в 2027 году.

Где расположены бюветы в Одессе

В настоящее время в Одессе функционируют 17 бюветных комплексов. Они расположены во всех четырёх районах города.

Киевский район:

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ул. Гераниева;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1;

просп. Небесной Сотни, 14;

6-я станция Большого Фонтана;

ул. Просвиты, 1-Д, зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

Хаджибейский район:

ул. Ицхака Рабина;

ул. Инглези;

Михайловский сквер;

ул. Дальницкая, 25;

ул. Космонавтов, 17-А.

Приморский район:

просп. Леси Украинки, 33;

Прохоровский сквер;

сквер Мечникова;

ул. Добровольцев;

Старобазарный сквер.

Пересипский район:

ул. Крымская;

ул. Героев обороны Одессы, 60-В.

Комплексы работают ежедневно с 8:00 до 21:00.

Ситуация с водой в Одессе

Новини.LIVE ранее сообщали, что в озере Катлабух уровень уже опустился до критической отметки. Чтобы стабилизировать ситуацию, озеро уже начали принудительно наполнять с помощью насосных станций. Кроме того, другие водоемы планируют модернизировать. Первым этапом должна стать реконструкция системы энергоснабжения главной насосной станции Суворовской оросительной системы. Проект предусматривает установку солнечной электростанции, систем накопления энергии и модернизацию насосного оборудования. Работы планируют начать уже в 2026 году, а запуск энергонезависимой насосной станции запланирован на апрель 2027 года.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за всё время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придётся адаптироваться.