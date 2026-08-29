В Одесі будуть карати водіїв за блокування трамваїв

Трамваї на дорогах Одеси. Фото ілюстративне: КП Одесміськелектротранс

В Одесі пропонують запровадити механізм, за яким із водіїв зможуть через суд стягувати збитки за блокування руху електротранспорту. Мовиться про випадки, коли залишена на коліях автівка або ДТП зупиняють трамваї. Для цього хочуть чітко визначити, як фіксувати порушення та рахувати завдані підприємству збитки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на депутата Одеської міської ради, голову постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петра Обухова.

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Як хочуть карати водіїв за блокування трамваїв

За словами депутата Одеської міської ради Петра Обухова, трамваї в Одесі досить часто не можуть продовжити рух через автомобілі. Причиною може бути як ДТП, так і неправильно припаркована машина.

"Іноді через ДТП, іноді через те, що просто хтось запаркувався і не подумав, що там трамвай їздить. І це спричиняє досить великі збитки для комунального підприємства", — пояснив Петро Обухов.

Запропонований порядок має визначити, що саме повинні робити працівники "Одесміськелектротрансу", якщо рух заблокований. Водій трамвая має повідомити диспетчерську службу та викликати поліцію.

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"Ми пропонуємо прийняти такий порядок дій, що саме і хто повинен робити, щоб встановити відповідального і через суд компенсувати збитки, які нанесені підприємству, в тому числі як ці збитки обраховувати", — зазначив Петро Обухов.

Збитки хочуть стягувати через суд

Для подальшого звернення до суду комунальному підприємству потрібні будуть дані водія, через якого зупинився транспорт. Петро Обухов зазначив, що в цьому місто розраховує на співпрацю з поліцією.

"Головна історія, що поліція, ми дуже хочемо, щоб вона нам допомагала, повинна надавати дані цих водіїв. Ну, а потім вже КП "Одесміськелектротранс" подає до суду претензію", — розповів Петро Обухов.

За словами Петра Обухова, головна мета пропозиції не в тому, щоб стягнути якомога більше грошей. Водії мають розуміти наслідки неправильного паркування та не залишати автомобілі там, де вони заважають громадському транспорту.

Проєкт уже погодили з міським департаментом транспорту та КП "Одесміськелектротранс". Транспортна комісія рекомендувала винести його на одну з наступних чергових сесій міської ради. Петро Обухов уточнив, що йдеться не про сесію, заплановану на 9 вересня, а про наступну після неї.

Неправильне паркування

Петро Обухов також повідомив, що в місцях, де автомобілі найчастіше заважають руху трамваїв, останніми місяцями встановлювали антипаркувальні стовпчики. За його словами, це має допомогти зменшити кількість таких випадків.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі різко скоротилася кількість соціальних автобусів на маршрутах. Із приблизно 20 машин містом зараз їздять лише сім, а решта потребує ремонту. Частину автобусів доводиться ремонтувати на базах приватних перевізників, адже власної ремонтної бази місто поки не має.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі з 24 серпня змінюється розклад руху соціальних автобусів. Оновлені графіки діятимуть у робочі дні, з понеділка до п’ятниці. Зміни стосуються п’яти маршрутів, серед яких рейси від залізничного вокзалу, до Західного кладовища та курорту Куяльник.