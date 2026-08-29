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Главная Одесса Заблокировал трамвай — плати: в Одессе готовят новые правила

Заблокировал трамвай — плати: в Одессе готовят новые правила

Ua ru
29 августа 2026 17:13
В Одессе будут наказывать водителей за блокирование трамваев
Трамваи на улицах Одессы. Фото иллюстративное: КП «Одесский городской электротранс»

В Одессе предлагают ввести механизм, согласно которому с водителей смогут через суд взыскивать убытки за блокирование движения электротранспорта. Речь идет о случаях, когда оставленный на рельсах автомобиль или ДТП останавливают трамваи. Для этого хотят четко определить, как фиксировать нарушения и рассчитывать нанесенный предприятию ущерб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на депутата Одесского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петра Обухова.

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Как планируют наказывать водителей за блокировку трамваев

По словам депутата Одесского городского совета Петра Обухова, трамваи в Одессе довольно часто не могут продолжить движение из-за автомобилей. Причиной может быть как ДТП, так и неправильно припаркованная машина.

"Иногда из-за ДТП, иногда из-за того, что просто кто-то припарковался и не подумал, что там ездит трамвай. И это наносит довольно большой ущерб коммунальному предприятию", — пояснил Петр Обухов.

Предлагаемый порядок должен определить, что именно должны делать сотрудники «Одесского городского электротранса», если движение заблокировано. Водитель трамвая должен сообщить в диспетчерскую службу и вызвать полицию.

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"Мы предлагаем принять такой порядок действий, чтобы было четко определено, что именно и кто должен делать, чтобы установить ответственного и через суд компенсировать ущерб, нанесённый предприятию, в том числе как этот ущерб рассчитывать", — отметил Петр Обухов.

Убытки хотят взыскивать через суд

Для дальнейшего обращения в суд коммунальному предприятию понадобятся данные водителя, из-за которого остановился транспорт. Петр Обухов отметил, что в этом город рассчитывает на сотрудничество с полицией.

"Главное в том, что полиция — мы очень хотим, чтобы она нам помогала — должна предоставлять данные этих водителей. Ну, а потом уже КП "Одесмискоэлектротранс" подает в суд претензию", — рассказал Петр Обухов.

По словам Петра Обухова, главная цель предложения не в том, чтобы взыскать как можно больше денег. Водители должны понимать последствия неправильной парковки и не оставлять автомобили там, где они мешают общественному транспорту.

Проект уже согласован с городским департаментом транспорта и КП «Одесский городской электротрас». Транспортная комиссия рекомендовала вынести его на одну из следующих очередных сессий городского совета. Петр Обухов уточнил, что речь идет не о сессии, запланированной на 9 сентября, а о следующей за ней.

Неправильная парковка

Петр Обухов также сообщил, что в местах, где автомобили чаще всего мешают движению трамваев, в последние месяцы устанавливали антипарковочные столбики. По его словам, это должно помочь уменьшить количество таких случаев.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе резко сократилось количество социальных автобусов на маршрутах. Из примерно 20 машин по городу сейчас ездят только семь, а остальные нуждаются в ремонте. Часть автобусов приходится ремонтировать на базах частных перевозчиков, ведь собственной ремонтной базы у города пока нет.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе с 24 августа меняется расписание движения социальных автобусов. Обновленные графики будут действовать в рабочие дни, с понедельника по пятницу. Изменения касаются пяти маршрутов, среди которых рейсы от железнодорожного вокзала к Западному кладбищу и курорту Куяльник.

парковка штраф Одесская область Новости Одессы трамвай троллейбусы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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