З Одеси до Молдови на авто: які документи потрібні на кордоні

Молдовський митник. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Водіям з Одеси, які планують поїздку до Молдови власним автомобілем, варто заздалегідь перевірити документи. Крім посвідчення водія, техпаспорта та страховки, на кордоні знадобиться підтвердження технічного стану машини. Без потрібних паперів при перетині кордону можуть виникнути проблеми.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України.

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Техогляд для поїздки до Молдови

У Держмитслужбі звертають увагу, що під час в'їзду на територію Молдови автомобілісту необхідно пред'явити протокол або сертифікат перевірки технічного стану транспортного засобу. Аналогічна вимога вказана митниками й для поїздок до Румунії. Тому водіям, які їдуть з Одеси через українсько-молдовський кордон, варто перевірити наявність документа ще до виїзду. Особливо це важливо для власників приватних легковиків, які в Україні не завжди підлягають обов'язковому періодичному технічному контролю.

Які документи взяти із собою

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови;

"Зелена карта" — міжнародна страховка.

Якщо за кермом перебуває не власник автомобіля, українська митниця рекомендує мати документ, який підтверджує право користуватися транспортним засобом. Зокрема, для поїздки за кордон можна оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію на ім'я водія.

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Поїздка до аеропорту Молдови

В аеропорту Кишинева тимчасово змінили правила доступу до термінала та посилили заходи безпеки. Відтепер потрапити всередину будівлі можна лише за наявності посадкового талона і не раніше ніж за три години до вильоту рейсу.

Обмеження діють із 00:00 27 серпня до 23:59 31 серпня 2026 року. У цей період до будівлі пускатимуть лише пасажирів із посадковими талонами, працівників аеропорту та екіпажі літаків. Пасажири зможуть зайти до термінала не раніше ніж за три години до запланованого вильоту. В аеропорту закликають враховувати це правило під час планування поїздки.

Атаки на пункти пропуску з Молдовою

Росія за останні два тижні тричі атакувала прикордонні переходи між Україною та Молдовою. Новини.LIVE писали, що перший удар стався 20 серпня — тоді безпілотник атакував територію поблизу пункту пропуску на Одещині, пошкодивши вантажівки. Наступного дня під удар потрапив міжнародний пункт пропуску "Табаки". А 25 серпня російський дрон атакував КПП "Виноградівка — Вулканешти", після чого його роботу тимчасово призупинили.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 23 серпня Росія знову атакувала Одещину. Після удару спалахнув двоповерховий житловий будинок, а в самій Одесі загорілася господарська техніка. Цього разу обійшлося без загиблих та постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що на міжнародній трасі М-15 Одеса — Рені хочуть відремонтувати ділянки біля пунктів пропуску "Маяки" та "Удобне". Попередня вартість робіт перевищує 141 мільйон гривень. Причиною називають великі черги вантажівок і значне навантаження на дорогу.