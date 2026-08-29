Из Одессы в Молдову на машине: какие документы нужны на границе

Поездка из Одессы в Молдову: какие документы нужны для автомобиля
Водителям из Одессы, планирующим поездку в Молдову на собственном автомобиле, следует заранее проверить документы. Помимо водительского удостоверения, техпаспорта и страховки, на границе потребуется подтверждение технического состояния автомобиля. Без необходимых документов при пересечении границы могут возникнуть проблемы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Техосмотр для поездки в Молдову
В Гостаможне обращают внимание, что при въезде на территорию Молдовы автомобилисту необходимо предъявить протокол или сертификат проверки технического состояния транспортного средства. Аналогичное требование указано таможенниками и для поездок в Румынию. Поэтому водителям, которые едут из Одессы через украинско-молдавскую границу, стоит проверить наличие документа ещё до выезда. Особенно это важно для владельцев частных легковых автомобилей, которые в Украине не всегда подлежат обязательному периодическому техническому контролю.
Какие документы взять с собой
Помимо техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы необходимы следующие документы:
- действующий биометрический или заграничный паспорт;
- водительское удостоверение (желательно — международного образца);
- техпаспорт на автомобиль;
- виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы;
- "Зеленая карта" — международная страховка.
Если за рулем находится не владелец автомобиля, украинская таможня рекомендует иметь документ, подтверждающий право пользоваться транспортным средством. В частности, для поездки за границу можно оформить временное свидетельство о регистрации на имя водителя.
Поездка в аэропорт Молдовы
В аэропорту Кишинева временно изменили правила доступа в терминал и усилили меры безопасности. Отныне попасть внутрь здания можно только при наличии посадочного талона и не ранее чем за три часа до вылета рейса.
Ограничения действуют с 00:00 27 августа до 23:59 31 августа 2026 года. В этот период в здание будут пропускать только пассажиров с посадочными талонами, сотрудников аэропорта и экипажи самолетов. Пассажиры смогут войти в терминал не ранее чем за три часа до запланированного вылета. В аэропорту просят учитывать это правило при планировании поездки.
Атаки на пограничные пункты с Молдовой
Россия за последние две недели трижды атаковала пограничные переходы между Украиной и Молдовой. Новини.LIVE сообщали, что первый удар произошел 20 августа — тогда беспилотник атаковал территорию вблизи пункта пропуска в Одесской области, повредив грузовики. На следующий день под удар попал международный пограничный пункт "Табаки". А 25 августа российский дрон атаковал КПП "Виноградовка — Вулканешты", после чего его работу временно приостановили.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 августа Россия вновь атаковала Одесскую область. После удара загорелся двухэтажный жилой дом, а в самой Одессе загорелась хозяйственная техника. На этот раз обошлось без погибших и пострадавших.
Также Новини.LIVE писали, что на международной трассе М-15 Одесса — Рени планируется отремонтировать участки возле пунктов пропуска "Маяки" и "Удобное". Предварительная стоимость работ превышает 141 миллион гривен. Причиной называют большие очереди грузовиков и значительную нагрузку на дорогу.