Из Одессы в Молдову на машине: какие документы нужны на границе

Молдавский таможенник. Фото иллюстративное: Poliția Republicii Moldova

Водителям из Одессы, планирующим поездку в Молдову на собственном автомобиле, следует заранее проверить документы. Помимо водительского удостоверения, техпаспорта и страховки, на границе потребуется подтверждение технического состояния автомобиля. Без необходимых документов при пересечении границы могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

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Техосмотр для поездки в Молдову

В Гостаможне обращают внимание, что при въезде на территорию Молдовы автомобилисту необходимо предъявить протокол или сертификат проверки технического состояния транспортного средства. Аналогичное требование указано таможенниками и для поездок в Румынию. Поэтому водителям, которые едут из Одессы через украинско-молдавскую границу, стоит проверить наличие документа ещё до выезда. Особенно это важно для владельцев частных легковых автомобилей, которые в Украине не всегда подлежат обязательному периодическому техническому контролю.

Какие документы взять с собой

Помимо техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы необходимы следующие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (желательно — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы;

"Зеленая карта" — международная страховка.

Если за рулем находится не владелец автомобиля, украинская таможня рекомендует иметь документ, подтверждающий право пользоваться транспортным средством. В частности, для поездки за границу можно оформить временное свидетельство о регистрации на имя водителя.

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Поездка в аэропорт Молдовы

В аэропорту Кишинева временно изменили правила доступа в терминал и усилили меры безопасности. Отныне попасть внутрь здания можно только при наличии посадочного талона и не ранее чем за три часа до вылета рейса.

Ограничения действуют с 00:00 27 августа до 23:59 31 августа 2026 года. В этот период в здание будут пропускать только пассажиров с посадочными талонами, сотрудников аэропорта и экипажи самолетов. Пассажиры смогут войти в терминал не ранее чем за три часа до запланированного вылета. В аэропорту просят учитывать это правило при планировании поездки.

Атаки на пограничные пункты с Молдовой

Россия за последние две недели трижды атаковала пограничные переходы между Украиной и Молдовой. Новини.LIVE сообщали, что первый удар произошел 20 августа — тогда беспилотник атаковал территорию вблизи пункта пропуска в Одесской области, повредив грузовики. На следующий день под удар попал международный пограничный пункт "Табаки". А 25 августа российский дрон атаковал КПП "Виноградовка — Вулканешты", после чего его работу временно приостановили.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 августа Россия вновь атаковала Одесскую область. После удара загорелся двухэтажный жилой дом, а в самой Одессе загорелась хозяйственная техника. На этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что на международной трассе М-15 Одесса — Рени планируется отремонтировать участки возле пунктов пропуска "Маяки" и "Удобное". Предварительная стоимость работ превышает 141 миллион гривен. Причиной называют большие очереди грузовиков и значительную нагрузку на дорогу.