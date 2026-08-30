Зсув в Одесі після зливи: у Рульовому провулку укріпили схил

Рятувальники відкачують воду. Фото: ДСНС

В Одесі завершили стабілізацію одного з небезпечних схилів, який почав зсуватися після катастрофічної зливи 30 вересня 2025 року. Йдеться про Рульовий провулок біля Рибачої балки. Тоді під загрозою опинилася територія біля кількох будинків. На протиаварійні роботи спрямували близько 2 млн грн.

Про це повідомив у своєму Instagram заступник Одеського міського голови Олександр Філатов, інформує Новини.LIVE.

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Що сталося зі схилом у Рульовому провулку

За словами Олександра Філатова, проливні дощі можуть спричиняти небезпечні зсуви ґрунту на прибережних схилах Одеси. Однією з найскладніших ділянок після зливи 30 вересня 2025 року став Рульовий провулок. Проблема виникла біля будинків №6, 8 та 10. За словами посадовця, фактично весь периметр цієї території почав зсуватися в напрямку Рибачої балки.

"Одна із найскладніших ділянок після зливи 30 вересня 2025 року — це провулок Рульовий. В чому складність цієї ділянки? Громадяни достатньо постраждали, тому що весь периметр фактично зсувався. Це адреси Рульовий, 6, 8 і 10 — зсувалися в Рибачу балку", — розповів Олександр Філатов.

Після першочергових заходів роботи на ділянці продовжили. У 2026 році тривало проєктування та подальша стабілізація схилу. Наразі, за словами заступника міського голови, роботи вже завершені. Складність полягала, зокрема, в умовах самої ділянки. Значну частину робіт довелося виконувати вручну.

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"Станом на зараз роботи завершені, схил стабілізований. Достатньо важка ділянка в частині того, що фактично більшість робіт виконували в ручному режимі", — повідомив Олександр Філатов.

Водночас роботи в цьому районі Одеси на цьому не завершаться. Наступним етапом має стати Рибача балка. Там необхідно вирішити проблему підтоплення та відведення води.

"Мусимо продовжити аналогічні роботи в Рибачій балці для того, щоб в цілому вирішити питання по підтопленню і в цілому по водовідведенню Рибачої балки", — додав Філатов.



Що відбувалося в Одесі під час зливи 30 вересня

Новини.LIVE писали, що злива 30 вересня 2025 року стала однією з наймасштабніших за наслідками для Одеси. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, за добу в місті випало 94 мм опадів, значна частина — протягом кількох годин. Вода затопила дороги, житлові будинки та інші об'єкти. У місті зупиняли роботу електротранспорту, десятки ділянок доріг були перекриті або залишалися непроїзними. Рятувальники визволяли людей із затоплених автомобілів і будинків та відкачували воду.

Тоді журналісти Новини.LIVE показували затоплені вулиці Одеси. Через сильну зливу рух на окремих ділянках був повністю зупинений, а тисячі жителів Одеси та області залишилися без електропостачання. Стихія призвела і до людських жертв. За остаточними даними, оприлюдненими Одеською ОВА через кілька днів після трагедії, загинули дев'ятеро людей, серед них родина з п'яти осіб із дитиною, яка мешкала на цокольному поверсі по вулиці Рибачої Балки.

Особливо сильно постраждав Київський район, де розташований і Рульовий провулок. За попередніми підрахунками міської влади, там підтопило 185 приватних будинків та 200 багатоповерхівок.

Пізніше правоохоронці встановили, що протягом тривалого часу належне утримання та обслуговування системи не забезпечувалося, а наявні проблеми не усували. У жовтні дев'ятьом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості. Серед них були тодішній міський голова Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, посадовці департаментів міськради, а також керівники та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. Зокрема:

заступник міського голови Валерій Сілін,

заступниця мера Ганна Позднякова,

директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук,

начальник структурного підрозділу підприємства Ігор Поштаренко,

головні інженери Юрій Камишний і Чистяков,

директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк,

директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак.

Які наслідки виявили в Рибачій балці

Наслідки підтоплення в районі Рибачої балки фіксували і через кілька місяців після стихії. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомляла про обстеження території після звернення місцевих жителів. Під час перевірки на вулиці Рибальська Балка комісія виявила напівзруйнований підземний колодязь, заповнений темною рідиною. Вона витікала назовні та розтікалася проїжджою частиною. Також інспекція зафіксувала захаращення території відходами після підтоплення.