Оползень в Одессе после ливня: в Рулевом переулке укрепили склон

Спасатели откачивают воду. Фото: ГСЧС

В Одессе завершили работы по стабилизации одного из опасных склонов, который начал сползать после катастрофического ливня 30 сентября 2025 года. Речь идет о Рулевом переулке возле Рыбачьей балки. Тогда под угрозой оказалась территория возле нескольких домов. На противоаварийные работы было выделено около 2 млн грн.

Об этом сообщил в своём Instagram заместитель мэра Одессы Александр Филатов, сообщает Новини.LIVE.

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Что произошло со склоном в Рулевом переулке

По словам Александра Филатова, проливные дожди могут вызывать опасные оползни на прибрежных склонах Одессы. Одним из самых проблемных участков после ливня 30 сентября 2025 года стал Рулевой переулок. Проблема возникла возле домов № 6, 8 и 10. По словам чиновника, фактически весь периметр этой территории начал сползать в направлении Рыбачьей балки.

"Один из самых сложных участков после ливня 30 сентября 2025 года — это Рулевой переулок. В чём сложность этого участка? Граждане достаточно пострадали, потому что весь периметр фактически сползал. Это дома по адресам Рулевой, 6, 8 и 10 — они сползали в Рыбачью балку", — рассказал Александр Филатов.

После первоочередных мероприятий работы на участке продолжились. В 2026 году продолжалось проектирование и дальнейшая стабилизация склона. В настоящее время, по словам заместителя городского головы, работы уже завершены. Сложность заключалась, в частности, в условиях самого участка. Значительную часть работ пришлось выполнять вручную.

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"На данный момент работы завершены, склон стабилизирован. Довольно сложный участок в том плане, что фактически большую часть работ выполняли вручную", — сообщил Александр Филатов.

В то же время работы в этом районе Одессы на этом не закончатся. Следующим этапом должна стать Рыбачья балка. Там необходимо решить проблему подтопления и отвода воды.

"Мы должны продолжить аналогичные работы в Рыбачьей балке, чтобы в целом решить вопросы подтопления и водоотвода в Рыбачьей балке", — добавил Филатов.

Что происходило в Одессе во время ливня 30 сентября

Новини.LIVE писали, что ливень 30 сентября 2025 года стал одним из самых масштабных по своим последствиям для Одессы. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, за сутки в городе выпало 94 мм осадков, значительная часть — в течение нескольких часов. Вода затопила дороги, жилые дома и другие объекты. В городе приостановили работу электротранспорта, десятки участков дорог были перекрыты или оставались непроезжими. Спасатели извлекали людей из затопленных автомобилей и домов и откачивали воду.

Тогда журналисты Новини.LIVE показывали затопленные улицы Одессы. Из-за сильного ливня движение на отдельных участках было полностью остановлено, а тысячи жителей Одессы и области остались без электроснабжения. Стихия привела и к человеческим жертвам. По окончательным данным, обнародованным Одесской ОГА через несколько дней после трагедии, погибли девять человек, среди них семья из пяти человек с ребенком, проживавшая на цокольном этаже по улице Рыбачьей Балки.

Особенно сильно пострадал Киевский район, где расположен и Рулевой переулок. По предварительным подсчётам городских властей, там были затоплены 185 частных домов и 200 многоэтажек.

Позже после трагедии полиция начала расследование и заявила, что система водоотведения оказалась не готовой к стихии. Правоохранители установили, что в течение длительного времени надлежащее содержание и обслуживание системы не обеспечивались, а имеющиеся проблемы не устранялись. В октябре девяти фигурантам сообщили о подозрении в служебной халатности. Среди них были тогдашний мэр Одессы Геннадий Труханов, двое его заместителей, должностные лица департаментов горсовета, а также руководители и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. В частности:

заместитель мэра Валерий Силин,

заместитель мэра Анна Позднякова,

директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,

начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,

главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,

директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,

директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.

Какие последствия были обнаружены в Рыбачьей Балке

Последствия подтопления в районе Рыбачьей балки фиксировали и спустя несколько месяцев после стихии. Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщала об обследовании территории после обращения местных жителей. В ходе проверки на улице Рыбальская Балка комиссия обнаружила полуразрушенный подземный колодец, заполненный темной жидкостью. Она вытекала наружу и растекалась по проезжей части. Также инспекция зафиксировала загрязнение территории отходами после подтопления.