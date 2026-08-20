Підтоплення в Одесі: де будують і прочищають колектори

Потоп в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

В Одесі готують нові проєкти, які мають вирішити проблему регулярних підтоплень під час сильних злив. Частину колекторів уже розчищають та ремонтують, однак місту потрібна повноцінна система зливової каналізації. Реалізувати всі необхідні проєкти лише коштом міського бюджету не вдасться, тому планують залучати додаткове фінансування.

Про це повідомив заступник Одеського міського голови Олександр Філатов, передає Новини.LIVE.

Працюють із колекторами

За словами Олександра Філатова, після наради з профільними фахівцями та міськими службами визначили ділянки, де роботи вже ведуться, а також місця, для яких ще необхідно знайти інженерне рішення. Одним із напрямків залишається приведення до ладу наявної системи водовідведення.

"На Пересипу триває прочистка колекторів, про які раніше доповідав. "Інфоксводоканал" продовжує роботи на Балківському колекторі, після чого перейде до Приморського", — повідомив Олександр Філатов.

Роботи тривають і в Аркадії, де в морі будують колектор. Ще одна проблемна ділянка розташована в Газовому провулку. Олександр Філатов запевняє, що комунальне підприємство там уже завершує роботи.

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Проєкт для Рибачої Балки

Ще одна проблемна ділянка в Одесі — це Рибача Балка, де питання відведення дощової води особливо гостро постало після потужної зливи 30 вересня 2025 року. Тоді вода затопила територію, потоки розмили ґрунт і пошкодили дорожню інфраструктуру, а в будинках загинули люди. Після стихії комунальні служби займалися ліквідацією наслідків та відновленням проїзду, однак стало зрозуміло, що без окремої системи водовідведення проблема під час наступних сильних опадів може повторюватися.

Уже 8 жовтня 2025 року, невдовзі після смертельної зливи, питання Рибачої Балки порушили на сесії Одеської міської ради. Тоді повідомлялося, що в бюджеті передбачили 300 тисяч гривень саме на проєктування зливової каналізації на вулиці Рибача Балка. Тобто йшлося ще не про початок будівництва, а про перший етап майбутнього проєкту — підготовку документації, необхідної для облаштування системи відведення води. Водночас зі слів заступника одеського міського голови, основне інженерне рішення, яке має захистити цю частину Одеси від повторних підтоплень, усе ще перебуває на стадії підготовки.

"Для Рибачої балки зараз розробляємо проєкт, а проєктування та експертизу плануємо завершити до кінця цього року. За наявності фінансування зможемо розпочати роботи на цій ділянці", — повідомив Олександр Філатов.

Нова система зливової каналізації

Локальні ремонти та очищення колекторів не вирішують проблему підтоплень усього міста. Для цього Одесі необхідна повноцінна система зливової каналізації. Йдеться про масштабний інженерний проєкт, на який у міському бюджеті недостатньо грошей.

"Масштаб завдання такий, що на Одесу чекає серйозна інженерна та будівельна робота. Будівництво повноцінної системи зливової каналізації потребує часу та значних коштів, яких недостатньо лише в міському бюджеті. Тому спільно з військовою адміністрацією будемо шукати можливості для залучення зовнішнього фінансування, у першу чергу за підтримки держави", — пояснив Олександр Філатов.

Паралельно у місті запустили підготовку нових проєктів, додав заступник мера. У міськраді розраховують, що це дозволить перейти від ліквідації наслідків окремих підтоплень до системного вирішення проблеми.

Смертельний потоп в Одесі у 2025 році

Особливо гостро питання стану водовідведення постало після 30 вересня 2025 року, коли Одесу накрила потужна злива. За кілька годин випала приблизно двомісячна норма опадів, вулицями пішли сильні потоки води, які затоплювали будинки та подекуди сягали другого поверху. Новини.LIVE писали, що тоді загинули дев'ятеро людей, серед них родина з п'яти осіб із дитиною, яка мешкала на цокольному поверсі по вулиці Рибачої Балки. Після трагедії поліція розпочала розслідування і заявила, що система водовідведення виявилася непідготовленою до стихії. Правоохоронці встановили, що протягом тривалого часу належне утримання та обслуговування системи не забезпечувалося, а наявні проблеми не усували. У жовтні дев'ятьом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості. Серед них були тодішній міський голова Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, посадовці департаментів міськради, а також керівники та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. Зокрема:

заступник міського голови Валерій Сілін,

заступниця мера Ганна Позднякова,

директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук,

начальник структурного підрозділу підприємства Ігор Поштаренко,

головні інженери Юрій Камишний і Чистяков,

директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк,

директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак.

У липні Одесу знову затопило

Масштабна злива повторилася вже 22 липня 2026 року. Новини.LIVE повідомляли, що за пів години в Одесі випало 30 мм опадів, а за уточненими даними гідрометцентру — 31 мм. Це близько двох третин місячної норми, яка становить 45 мм. Через підтоплення в місті довелося перекривати сім вулиць, ускладнився рух транспорту. До ліквідації наслідків залучили 269 комунальників та 44 одиниці спецтехніки. Після цієї зливи в міському господарстві визнали, що доручення з очищення Балківського та Приморського колекторів, надані ще після подій 2025 року, на той момент виконали не повністю. Тому наступного дня під час сесії міської ради депутати провалили голосування щодо підвищення тарифів на воду. Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що тариф дійсно потребує перегляду, однак запропонована сума має бути економічно обґрунтованою. Він також запропонував спочатку провести інвентаризацію майнового комплексу, яким користується "Інфоксводоканал".