Тариф на воду в Одесі: виконком провалив підвищення

Вода тече з крану. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

В Одесі вже кілька місяців обговорюють можливе підвищення цін на воду. "Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт оновлених тарифів для населення. Якщо їх затвердять, водопостачання коштуватиме 50,96 гривні за кубометр, а водовідведення — 42,69 гривні. Однак члени виконкому не підтримали пропозицію щодо коригування тарифів, тому рішення не прийняли.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Нові тарифи

Згідно з оприлюдненим проєктом, вартість водопостачання для населення планують встановити на рівні 50,96 гривні за кубометр. За водовідведення пропонують тариф 42,69 гривні. Після врахування ПДВ загальна вартість послуг може сягнути 93,66 гривні за кубометр. Наразі одесити сплачують близько 35,16 гривні за кубометр, тобто новий тариф може бути майже у 2,7 раза вищим за чинний.

Питання можливого підвищення тарифів розглянули на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради. Йшлося про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації пропозицій щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Позиція МВА

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що тариф дійсно потребує перегляду, однак запропонована сума має бути економічно обґрунтованою.

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"Я також згоден, що його потрібно піднімати, але цей тариф має бути все-таки економічно обґрунтований. Тариф щодо 150 гривень, який в першу чергу літав у повітрі, на мій погляд, він не зовсім економічно обґрунтований", — сказав Лисак.

Він також запропонував спочатку провести інвентаризацію майнового комплексу, яким користується "Інфоксводоканал". За словами очільника МВА, після цього можна переглянути орендну плату за комунальне майно.

Лисак вважає, що отримані від оренди кошти можна буде спрямувати на допомогу мешканцям, які її потребують. Окремо він звернувся до "Інфоксводоканалу" через стан міських мереж. Очільник МВА заявив, що підприємство має належно виконувати свої зобов'язання та привести мережі до відповідного стану.

Думка депутатів

Під час засідання депутат Одеської міської ради Володимир Корнієнко заявив, що навіть тариф у 82,90 гривні є високим для мешканців міста.

"Виростають тарифи вдвічі, але не зростають заробітні плати та пенсії наших мешканців", — сказав депутат.

За його словами, підвищення може особливо вдарити по ОСББ та кооперативних будинках, які оплачують воду за загальним лічильником. Частина мешканців, на його думку, може просто перестати платити, а фінансове навантаження тоді ляже на будинки. Корнієнко також закликав залучати депутатів до обговорення тарифів, щоб вони могли пояснювати мешканцям причини можливого підвищення.

Рішення не прийняли

Після обговорення члени виконкому перейшли до голосування за пропозицію щодо коригування тарифів. Результати голосування:

за — 0;

проти — 5;

утрималися — 5;

не голосували — 4.

Таким чином, рішення не прийняли. Пропозиція щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не отримала жодного голосу "за".

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні жителі Одеси й надалі сплачуватимуть за природний газ за чинними тарифами. Попри складну ситуацію на енергетичному ринку та зростання витрат, вартість блакитного палива для побутових споживачів залишиться незмінною.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року для жителів Одеси та області вартість електроенергії залишилася без змін. Чутки про можливий перегляд тарифів поки не справдилися, тому побутові споживачі й надалі сплачують за чинною ціною. Водночас частину витрат можна скоротити, якщо користуватися двозонним лічильником.