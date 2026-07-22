Парковки в Одесі 2026: нові тарифи, пільги та штрафи

Машини на парковці. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У серпні водіям в Одесі доведеться враховувати різні тарифи залежно від місця, де вони залишають автомобіль. На більшості міських паркувальних майданчиків діє стандартна плата — 30 гривень за одну годину. Водночас стоянка поблизу моря обійдеться дорожче. Для окремих категорій громадян передбачена можливість безкоштовно користуватися платними паркомісцями, однак за порушення правил водіям можуть виписати значні штрафи.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Скільки коштує стоянка

Базова вартість паркування на муніципальних майданчиках Одеси становить 30 гривень за годину. Цей тариф діє з початку 2025 року та у серпні залишається без змін. Оплачувати паркування потрібно щодня з 09:00 до 18:00. Для безготівкового розрахунку водії можуть скористатися QR-кодами, розміщеними на майданчиках КП "Одестранспарксервіс".

Тим, хто регулярно залишає автомобіль на платних парковках, доступні довгострокові абонементи. Вартість місячного становить 2 500 гривень, а річного — 22 800 гривень.

Ціни біля узбережжя

Окремі тарифи встановлені для паркувальних майданчиків у прибережній зоні. Цього сезону більшість таких парковок передали в управління КП "Одестранспарксервіс". Відповідне рішення підтримали депутати Одеської міської ради. Винятком стали майданчики в районі Аркадії та 13-ї станції Великого Фонтану. На парковках біля моря година стоянки коштує 60 гривень. Платити за паркування потрібно щодня з 08:00 до 23:00. Такий режим діє протягом курортного сезону — з 1 травня до 30 вересня.

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Кому доступні пільги

Не сплачувати за паркування можуть окремі категорії водіїв. Зокрема, це учасники бойових дій, люди з інвалідністю, водії, які перевозять людей з інвалідністю, а також батьки дітей з інвалідністю та їхні законні представники.

Щоб скористатися пільгою, необхідно мати документи, які підтверджують відповідний статус. Також може використовуватися розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".

За що можуть оштрафувати

Порушення правил зупинки або стоянки може обернутися для водія штрафом від 340 гривень. За незаконне паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю, доведеться сплатити від 1 020 до 1 700 гривень.

Окреме покарання передбачене за користування платною парковкою без оплати. Якщо автомобіль перебуває на майданчику понад 10 хвилин, а водій не сплатив за стоянку, штраф становить 20-кратну вартість паркування. Таким чином, за годину несплаченого паркування на звичайному міському майданчику доведеться заплатити 600 гривень.

За серйозні порушення машину можуть примусово евакуювати. У такому разі водієві доведеться додатково оплачувати транспортування та зберігання автомобіля. Загальна сума таких витрат може перевищити 2 тисячі гривень. Водночас у разі сплати штрафу протягом 10 днів водій може скористатися 50-відсотковою знижкою.

Як повідомляли Новини.LIVE, у наступному місяці для жителів Одеси та області вартість електроенергії залишилася без змін. Чутки про можливий перегляд тарифів поки не справдилися, тому побутові споживачі й надалі сплачують за чинною ціною. Водночас частину витрат можна скоротити, якщо користуватися двозонним лічильником.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року жителі Одеси продовжать оплачувати послуги водопостачання та водовідведення за чинними тарифами. Вони залишаються незмінними вже кілька років, однак найближчим часом вартість може зрости. "Інфоксводоканал" уже виніс на обговорення проєкт нових розцінок, які майже втричі перевищують нинішні.