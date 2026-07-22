Парковки в Одессе в 2026 году: новые тарифы, льготы и штрафы

Автомобили на парковке. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В августе водителям в Одессе придется учитывать разные тарифы в зависимости от места, где они оставляют автомобиль. На большинстве городских парковок действует стандартная плата — 30 гривен за час. При этом стоянка у моря обойдется дороже. Для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность бесплатно пользоваться платными парковочными местами, однако за нарушение правил водителям могут выписать значительные штрафы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Сколько стоит парковка

Базовая стоимость парковки на муниципальных площадках Одессы составляет 30 гривен в час. Этот тариф действует с начала 2025 года и в августе остается без изменений. Оплачивать парковку нужно ежедневно с 09:00 до 18:00. Для безналичного расчета водители могут воспользоваться QR-кодами, размещенными на площадках КП "Одестранспарксервис".

Тем, кто регулярно оставляет автомобиль на платных парковках, доступны долгосрочные абонементы. Стоимость месячного абонемента составляет 2 500 гривен, а годового — 22 800 гривен.

Цены у побережья

Отдельные тарифы установлены для парковочных площадок в прибрежной зоне. В этом сезоне большинство таких парковок передали в управление КП "Одестранспарксервис". Соответствующее решение поддержали депутаты Одесского городского совета. Исключением стали площадки в районе Аркадии и 13-й станции Большого Фонтана. На парковках у моря час стоянки стоит 60 гривен. Платить за парковку нужно ежедневно с 08:00 до 23:00. Такой режим действует в течение курортного сезона — с 1 мая по 30 сентября.

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Кому предоставляются льготы

Не платить за парковку могут отдельные категории водителей. В частности, это участники боевых действий, люди с инвалидностью, водители, перевозящие людей с инвалидностью, а также родители детей с инвалидностью и их законные представители.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь документы, подтверждающие соответствующий статус. Также может использоваться опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

За что могут оштрафовать

Нарушение правил остановки или стоянки может обернуться для водителя штрафом от 340 гривен. За незаконную парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, придется заплатить от 1 020 до 1 700 гривен.

Отдельное наказание предусмотрено за пользование платной парковкой без оплаты. Если автомобиль находится на стоянке более 10 минут, а водитель не оплатил парковку, штраф составляет 20-кратную стоимость парковки. Таким образом, за час неоплаченной парковки на обычной городской стоянке придется заплатить 600 гривен.

За серьезные нарушения автомобиль могут принудительно эвакуировать. В таком случае водителю придется дополнительно оплачивать транспортировку и хранение автомобиля. Общая сумма таких расходов может превысить 2 тысячи гривен. В то же время при уплате штрафа в течение 10 дней водитель может воспользоваться 50-процентной скидкой.

Как сообщали Новини.LIVE, в следующем месяце для жителей Одессы и области стоимость электроэнергии осталась без изменений. Слухи о возможном пересмотре тарифов пока не подтвердились, поэтому бытовые потребители по-прежнему платят по действующей цене. В то же время часть расходов можно сократить, если пользоваться двухзонным счетчиком.

Также Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года жители Одессы продолжат оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. "Инфоксводоканал" уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.