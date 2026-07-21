Тарифи на проїзд в Одесі та області у серпні 2026 року

Тролейбус на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У серпні 2026 року ціни на проїзд у громадському транспорті Одеси залишаються такими самими, як і після останнього перегляду тарифів. Найбільші зміни торкнулися маршрутних таксі, де вартість поїздки зросла ще наприкінці червня. Водночас у низці приміських і міжміських напрямків Одеської області перевезення також подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Які тарифи діють в Одесі

Станом на серпень мешканці міста користуються громадським транспортом за такими цінами:

трамвай — 15 гривень;

тролейбус — 15 гривень;

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовно.

Скільки коштує проїзд у маршрутках

Після тривалих обговорень вартість проїзду в міських маршрутках підвищили до 25 гривень. Новий тариф почав діяти з 27 червня 2026 року. Перед ухваленням рішення перевізники заявляли, що чинна ціна не покриває витрат на роботу транспорту. За їхніми розрахунками, економічно обґрунтований тариф мав би становити від 32 до 45 гривень. Однак профільна депутатська комісія Одеської міської ради підтримала компромісний варіант — 25 гривень за одну поїздку.

Де в області проїзд уже подорожчав

Зміни відбулися не лише в Одесі. Із 10 квітня в Одеській області оновили тарифи на внутрішньообласні автобусні перевезення. У середньому вартість квитків зросла приблизно на 30%, зокрема в Ізмаїльському районі.

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Вищими стали й ціни на окремих приміських маршрутах. Так, на маршруті №25 між Чорноморськом та Одесою квиток подорожчав із 50 до 65 гривень. На маршруті №20 Чорноморськ — Великодолинське проїзд тепер коштує 30 гривень.

Відчутніше тарифи змінилися на півдні області. Поїздка автобусом Рені — Одеса подорожчала з 600 до 780 гривень, Рені — Ізмаїл — зі 150 до 200 гривень, а Білгород-Дністровський — Одеса — зі 160 до 200 гривень.

Перевізники пояснюють підвищення збільшенням витрат на пальне, технічне обслуговування автобусів і запчастини та не відкидають можливості нового перегляду цін у майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року жителі Одеси продовжать оплачувати послуги водопостачання та водовідведення за чинними тарифами. Вони залишаються незмінними вже кілька років, однак найближчим часом вартість може зрости. "Інфоксводоканал" уже виніс на обговорення проєкт нових розцінок, які майже втричі перевищують нинішні.

Також Новини.LIVE писали, що у наступному місяці для жителів Одеси та області вартість електроенергії залишилася без змін. Чутки про можливий перегляд тарифів поки не справдилися, тому побутові споживачі й надалі сплачують за чинною ціною. Водночас частину витрат можна скоротити, якщо користуватися двозонним лічильником.