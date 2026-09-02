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Главная Одесса На Одесчине самая сложная ситуация со светом после атаки РФ

На Одесчине самая сложная ситуация со светом после атаки РФ

Ua ru
2 сентября 2026 16:48
Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Одесской области
Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Одесская область оказалась в самой сложной в Украине ситуации с электроснабжением после массированной атаки РФ. Российские удары повредили ключевые энергообъекты области, и более 350 тысяч семей временно остались без света. Среди обесточенных районов — часть Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минэнерго.

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Самая сложная ситуация

После массированного ракетно-дронового удара РФ Одесская область находится в самой сложной ситуации с электроснабжением среди регионов Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Российские войска ночью атаковали ключевые магистральные объекты энергетики Одесской области. Из-за повреждений без света временно остались более 350 тысяч семей Одесского района, в частности часть Одессы.

Поврежденные сети

В результате атаки также пострадала производственная площадка ДТЭК "Одесские электросети". Повреждены, в частности, транспорт и офисные помещения предприятия. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Рекомендации жителям

Жителей призывают включать мощные электроприборы преимущественно с 10:00 до 16:00. Вечером, с 18:00 до 22:00, потребление электроэнергии рекомендуется по возможности сократить.

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Как узнать, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • через чат-бота в Telegram;
  • через личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию

Отметим, что в сентябре бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков действует более низкий тариф в ночные часы. Стоимость в зависимости от времени суток:

  • с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;
  • с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Чтобы пользоваться ночным тарифом, необходимо установить двухзонный счетчик и оформить его в соответствии с процедурой. Использование стиральной машины, бойлера и другой мощной техники ночью может помочь сократить расходы на электроэнергию.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 августа российские войска в ходе массированной атаки нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Значительные повреждения получили несколько объектов ДТЭК. Из-за последствий обстрела наблюдаются перебои в работе критически важной инфраструктуры. Некоторые районы сейчас остаются без воды.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки имеются повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.

Одесса Минэнерго Новости Одессы свет обстрел Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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