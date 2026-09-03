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Головна Одеса Стан постраждалих одеситів після атаки: що відомо зараз

Стан постраждалих одеситів після атаки: що відомо зараз

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3 вересня 2026 12:32
Постраждалі в Одесі після нічної атаки 3 вересня 2026
Авто швидкої. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російська атака на Одесу вночі 3 вересня спричинила пошкодження житлового будинку. Внаслідок атаки є травмовані люди. Загалом відомо про 17 постраждалих, серед яких троє дітей. Частину містян доправили до лікарень.

Про стан постраждалих журналістам Новини.LIVE розповів генеральний директор однієї з одеських лікарень Євген Крилов.

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Стан людей

Вночі, 3 вересня РФ атакувала Одесу. Внаслідок атаки є постраждалі. До однієї з лікарень міста доправили кількох травмованих. Один із пацієнтів має стан середнього ступеня тяжкості. Другий отримав легші травми. Ще одному постраждалому медики надали допомогу без госпіталізації. Його відпустили на амбулаторне лікування. Стан одного з госпіталізованих ще уточнюють після додаткових обстежень.

"Потрапило три особи. Одна особа отримала нашу медичну допомогу і розцінена як амбулаторний випадок, направлена додому. Два пацієнти знаходяться на стаціонарному обстеженні та лікуванні. Одного ми фіксуємо як середнього ступеня тяжкості, другий пацієнт — легкий. Перший пацієнт ще буде певний час у лікарні, деякі обстеження ще тривають. Другий пацієнт, якщо все буде добре, може сьогодні або максимум завтра бути направлений додому на амбулаторне лікування", — сказав Євген Крилов.

Стан постраждалих після атаки на Одесу
Євген Крилов про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Як зазначив медик, усі пацієнти забезпечені необхідною медичною допомогою.

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Загалом, за даними Одеської обласної прокуратури, через атаку постраждали 17 людей. Серед них семеро жінок віком від 23 до 61 року, семеро чоловіків віком від 31 до 52 років та троє дітей — два 8-річні хлопчики й 11-річна дівчинка.

Що відомо про атаку

Російські війська вночі 3 вересня атакували житловий масив Одеси ударними безпілотниками типу "Бандероль". Унаслідок удару були пошкоджені верхні поверхи багатоповерхівки. Зокрема, пошкодження зафіксували з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено 12 припаркованих поруч автомобілів.

На місці працюють правоохоронці та фіксують наслідки російської атаки. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 2 вересня, Росія атакувала Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Повітряні сили повідомляли про рух цілей у напрямку обласного центру з моря. Моніторингові канали уточнювали, що загроза для Пересипського району та центру міста. 

Також Новини.LIVE писали, що вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.

Одеса Новини Одеси лікарня постраждалі обстріл Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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