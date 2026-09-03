Пострадавшие в Одессе после ночной атаки 3 сентября 2026 года

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Российский обстрел Одессы в ночь на 3 сентября привёл к повреждению жилого дома. В результате обстрела есть пострадавшие. Всего известно о 17 пострадавших, среди которых трое детей. Часть горожан была доставлена в больницы.

О состоянии пострадавших журналистам Новини.LIVE рассказал генеральный директор одной из одесских больниц Евгений Крылов.

Реклама

Состояние людей

Ночью 3 сентября РФ атаковала Одессу. В результате атаки есть пострадавшие. В одну из больниц города доставили нескольких раненых. У одного из пациентов состояние средней степени тяжести. Второй получил более легкие травмы. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь без госпитализации. Его отпустили на амбулаторное лечение. Состояние одного из госпитализированных еще уточняют после дополнительных обследований.

"Пострадали три человека. Одному из них была оказана медицинская помощь, его состояние оценено как амбулаторный случай, и он отправлен домой. Два пациента находятся на стационарном обследовании и лечении. Одного мы классифицируем как средней степени тяжести, второй пациент — легкий. Первый пациент еще некоторое время пробудет в больнице, некоторые обследования еще продолжаются. Второй пациент, если всё будет хорошо, может сегодня или максимум завтра быть направлен домой на амбулаторное лечение", — сказал Евгений Крылов.

Евгений Крылов о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Как отметил медик, всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте также:

Всего, по данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки пострадали 17 человек. Среди них семь женщин в возрасте от 23 до 61 года, семь мужчин в возрасте от 31 до 52 лет и трое детей — два 8-летних мальчика и 11-летняя девочка.

Что известно о нападении

Российские войска ночью 3 сентября атаковали жилой массив Одессы ударными беспилотниками типа "Бандероль". В результате удара были повреждены верхние этажи многоэтажного дома. В частности, повреждения зафиксированы с 10-го по 17-й этажи 21-этажного жилого дома. Также обломками и взрывной волной повреждены 12 припаркованных рядом автомобилей.

На месте работают правоохранители и фиксируют последствия российской атаки. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 2 сентября Россия атаковала Одессу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Военно-воздушные силы сообщали о движении целей в направлении областного центра со стороны моря. Мониторинговые каналы уточняли, что угроза касается Пересыпского района и центра города.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 2 сентября российские войска атаковали Одессу и область. В городе повреждены жилые дома, офисы, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Известно о восьми пострадавших, среди них — ребенок. Горожане до сих пор приходят в себя после удара. Имеются перебои с электричеством, водой и работой электротранспорта.