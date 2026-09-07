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Главная Одесса Уничтожены дома и автомобили: последствия атаки РФ на Одесчину

Уничтожены дома и автомобили: последствия атаки РФ на Одесчину

Ua ru
7 сентября 2026 09:18
Россия нанесла удар по Одесской области: спасатели потушили пожары
Пожар после нападения. Фото: ГСЧС Одесской области

Вечером 6 сентября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки зафиксированы повреждения и возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали последствия удара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Пожары в районах

В Одесском районе в результате атаки загорелись два легковых автомобиля и сухая трава. Также повреждены заборы, фасад и остекление двух жилых домов.

РФ атакувала Одещину
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В Измаильском районе поврежден жилой дом. Там также загорелись два легковых автомобиля и приусадебное сооружение.

РФ атакувала Одещину
Сгоревший автомобиль. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Все пожары спасатели оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара ГСЧС привлекло 21 спасателя и пять единиц техники.

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Пожарные на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно о нападении

Воздушную тревогу в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах объявили в 19:31. В Воздушных силах предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении Измаила. Около 19:49 раздались взрывы.

РФ атакувала Одещину
Пожар после удара. Фото: ГСЧС Одесской области

В 20:08 сигнал тревоги распространился на Одесский район. Стало известно о реактивном БПЛА, который двигался в направлении Черноморска из акватории Черного моря. Отбой воздушной тревоги объявили в 20:26.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 6 сентября, армия РФ нанесла удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка". О возобновлении его работы сообщат дополнительно.

Также Новини.LIVE писали, что Россия ночью 5 сентября вновь направила ударные беспилотники на Одесскую область и атаковала уже поврежденную ранее инфраструктуру. На этот раз после попаданий вспыхнул пожар в складском здании с продуктами питания. Погибших и пострадавших нет.

Одесса Одесская область атака Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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