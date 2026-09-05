РФ повторно атакувала склади на Одещині: що відомо про удар

Пожежа на складі з продуктами після удару РФ. Фото: ДСНС

Росія вночі 5 вересня знову спрямувала ударні безпілотники на Одещину та атакувала вже пошкоджену раніше інфраструктуру. Цього разу після влучань спалахнула пожежа у складській будівлі з продуктами харчування. Загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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Росіяни вдруге атакували складський комплекс

За даними рятувальників, уночі російські безпілотники влучили в інфраструктурний об'єкт, який уже потрапляв під удар РФ. Після атаки вогонь охопив складську будівлю, де зберігали продукти харчування. Гасити пожежу доводилося з перервами через повторні сигнали повітряної тривоги. Рятувальники були змушені зважати на загрозу нових ударів, однак пожежу вдалося побороти.

До ліквідації наслідків залучили 39 рятувальників та десять одиниць техніки ДСНС. Допомагали їм троє працівників місцевої пожежної команди з однією пожежною машиною.

Рятувальники ліквідовують пожежу у складській будівлі після нічної атаки російських безпілотників на Одещину. Фото: ДСНС Одещини

Атака на склади на Одещині

Напередодні, 4 вересня, російські військові також били по складській інфраструктурі Одещини. Вдень під подвійний удар потрапили склади, де зберігали продовольчі та промислові товари. Пошкоджень зазнали фасад і скління будівлі, двоє людей постраждали.

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Після першого удару на території загорілися п'ять вантажівок. Рятувальники почали гасити пожежу, однак через повторну повітряну тривогу відійшли на безпечну відстань. У цей час російські війська знову вдарили по тій самій локації — зайнялися ще дві вантажівки та мікроавтобус. Після відбою рятувальники повернулися та ліквідували пожежі.

Одещина під ударами РФ

Росія атакує Одесу та область фактично щодня від початку вересня. Так, 1 вересня, як повідомляли Новини.LIVE під комбінованим ударом опинилися портова та експортна інфраструктура, зокрема міжнародний пункт пропуску "Орлівка", енергетичні об'єкти, житлові будинки та швейний цех. Внаслідок атаки одна людина постраждала. Також росіяни обстріляли Одеську ТЕЦ.

Крім того, у ніч на 2 вересня російські окупанти застосували БпЛА, ракети та КАБи: постраждали восьмеро людей, серед них дитина. В Одесі пошкоджено 24-поверхівку, два ліцеї та інші будівлі. Удар по енергетиці залишив без електроенергії понад 350 тисяч родин Одеського району та спричинив проблеми з електротранспортом.

Також Новини.LIVE писали, що 3 вересня був атакований 21-поверховий житловий будинок в Одесі. Унаслідок обстрілу пошкоджено 20 квартир із 10-го до 17-го поверху, постраждали 17 людей, серед них троє дітей.

Вчора, 4 вересня, атаки продовжилися: в Одесі та Одеському районі пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру; одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали.