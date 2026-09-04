Атака на Одесу 4 вересня: загиблий і п’ятеро постраждалих

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Під ранок 4 вересня російські війська атакували Одесу. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, приватне домоволодіння та адміністративну будівлю. Є загиблий і постраждалі. Містяни після удару прибирають уламки, закривають вибиті вікна та намагаються повернутися до звичного життя після важкої ночі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та поспілкувалися з очевидцями атаки.

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Уламки летіли просто в кімнату

Під ранок, 4 вересня РФ атакувала Одесу ракетами та дронами. Потужні вибухи прогриміли в одному із районів міста. Постраждали цивільні будинки. Після удару мешканці пошкоджених квартир насамперед перевіряли, чи всі живі, а вже потім починали оцінювати збитки. В оселях вибило вікна, розлетілося скло, пошкодило речі.

Пошкоджений балкон. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована кімната. Фото: Новини.LIVE

Для Ірини Олександрівни удар став несподіванкою, адже вона була вдома й не очікувала, що вибухова хвиля дістанеться тихого закритого двору.

"Я спала, встала попити водички. Сіла, взяла чашечку — і удар ззаду. Вогонь, спалах був сильний. Занавіска прилетіла й мене накрила. Я дуже злякалася, такого не очікувала. Потім була слабкість, я трохи оглухла. Я одразу побігла на кухню випити свою щоденну таблетку. У доньки в іншій квартирі теж побилися вікна. Великі шматки скла впали біля голови. Я більше за це переживала. Ми потім сиділи в коридорі, бо боялися, що буде ще один удар", — розповіла Ірина Олександрівна.

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Ірина Олександрівна про удар. Фото: Новини.LIVE

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE

Постраждала квартира й авто

Вибухова хвиля пошкодила не лише житло, а й майно біля будинків. У квартирах залишилися уламки, на балконах розбилося скління, а припарковані поруч автомобілі також зазнали пошкоджень. Валентина каже, що після атаки мешканці зранку вийшли оглянути свої будинки та допомагали одне одному.

"Наш будинок теж постраждав. У кімнату уламки потрапили, пробили прямо. А так майно начебто все. І на балконі теж скління побило. Машину теж пошкодило. Нічого, живі. О п’ятій ранку ми вже всі тут ходили, дивилися, розглядали. Мені допомагає сусід із сусіднього під’їзду", — сказала Валентина.

Валентина про пошкодження. Фото: Новини.LIVE

Валентина обклеює авто плівкою. Фото: Новини.LIVE

Штора врятувала від скла

Під час атаки навіть звичайні речі в оселях могли стати захистом від уламків. Одна з мешканок згадує, що після вибуху скло полетіло в кімнату, але його частину затримала штора. Подружжя одразу перемістилося в коридор, а згодом жінка зрозуміла, що уламки могли впасти просто на ліжко.

"Ми спали, о п’ятій ранку прокинулися від гучних звуків і спалахів у вікні. Одразу побігли в коридор. Нам пощастило, що все скло, яке вилетіло з вікна, затримала штора. Ми живі й цілі, тільки вікно постраждало, і балкон. Коли ми спустилися вниз із чоловіком, я побачила пошкодження між вікнами. Воно могло прилетіти прямо нам у вікно і в ліжко. Тому ми сказали одне одному, що сьогодні наш другий день народження. Тепер хочу переставити ліжко, щоб воно не стояло біля вікна", — розповіла Ірина.

Ірина про вибух. Фото: Новини.LIVE

Кімната після атаки. Фото: Новини.LIVE

Допомага райадміністрації

Найбільше роботи після удару припало на пошкоджені будинки. У Київському районі людям допомагають закривати вибиті вікна, прибирати територію та оформлювати допомогу. Для мешканців також працює штаб, куди вони можуть звернутися зі своїми заявами.

"На жаль, постраждало десь приблизно 450 вікон. Це на даний момент, ще люди підходять. Працює штаб, приймаємо людей за програмою "Незламна Одеса", надаємо допомогу, даємо роз’яснення, як діяти далі. Зараз працюють усі служби міста. До нас долучаються Пересипський та Хаджибейський райони, вони їдуть нам допомагати", — повідомила голова Київської районної адміністрації Марина Лозовенко.

Марина Лозовенко про наслідки. Фото: Новини.LIVE

Автобус оперативного штабу. Фото: Новини.LIVE

Люди отримують допомогу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Під ранок 4 вересня російські війська атакували житлові масиви Одеського району КАБами та ударними безпілотниками. Унаслідок удару загинув 60-річний чоловік, ще п’ятеро людей постраждали. Серед них — 16-річний хлопець, троє жінок віком від 22 до 89 років та 45-річний чоловік.

Пошкодження будинку. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджено скління трьох дев’ятиповерхових житлових будинків, 28 автомобілів, приватне домоволодіння та адміністративну будівлю. Правоохоронці працюють на місці та документують наслідки російської атаки.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Провадження здійснює Управління СБУ в Одеській області.

Вхід до будинку. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, Одещина опинилася у найскладнішій в Україні ситуації з електропостачанням після масованої атаки РФ. Російські удари пошкодили ключові енергооб’єкти області, а понад 350 тисяч родин тимчасово залишилися без світла. Серед знеструмлених районів — частина Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням.

Також Новини.LIVE писали, що Росія в ніч на 3 вересня знову атакувала Одесу. Удар припав на житловий масив міста, де пошкоджено багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Нині місто оговтується від наслідків атаки, а у пошкодженому будинках тривають відновлювальні роботи.