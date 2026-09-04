Нападение на Одессу 4 сентября: один погибший и пять пострадавших

Дом после нападения. Фото: Новини.LIVE

Ранним утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу . Повреждены жилые дома, автомобили, частные домовладения и административное здание. Есть погибший и пострадавшие. Горожане после удара убирают обломки, закрывают выбитые окна и пытаются вернуться к привычной жизни после тяжелой ночи.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и пообщались с очевидцами атаки.

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Осколки летели прямо в комнату

Под утро 4 сентября РФ атаковала Одессу ракетами и дронами. Мощные взрывы прогремели в одном из районов города. Пострадали жилые дома. После удара жильцы поврежденных квартир в первую очередь проверяли, все ли живы, а уже потом начинали оценивать ущерб. В домах выбило окна, разлетелось стекло, повредило вещи.

Поврежденный балкон. Фото: Новини.LIVE

Разрушенная комната. Фото: Новини.LIVE

Для Ирины Александровны удар стал неожиданностью, ведь она была дома и не ожидала, что взрывная волна дойдет до тихого закрытого двора.

"Я спала, встала попить воды. Села, взяла чашечку — и удар сзади. Огонь, вспышка была сильная. Занавеска прилетела и накрыла меня. Я очень испугалась, такого не ожидала. Потом была слабость, я немного оглохла. Я сразу побежала на кухню выпить свою ежедневную таблетку. У дочери в другой квартире тоже разбились окна. Крупные осколки стекла упали рядом с головой. Я больше об этом переживала. Мы потом сидели в коридоре, потому что боялись, что будет еще один удар", — рассказала Ирина Александровна.

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Ирина Александровна о ударе. Фото: Новини.LIVE

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Пострадали квартира и автомобиль

Взрывная волна повредила не только жилье, но и имущество возле домов. В квартирах остались обломки, на балконах разбилось остекление, а припаркованные рядом автомобили также получили повреждения. Валентина говорит, что после атаки жильцы утром вышли осмотреть свои дома и помогали друг другу.

"Наш дом тоже пострадал. В комнату попали обломки, пробили прямо. А в остальном имущество, вроде бы, все на месте. И на балконе тоже разбилось остекление. Машину тоже повредило. Ничего, живы. В пять утра мы уже все здесь ходили, смотрели, осматривали. Мне помогает сосед из соседнего подъезда", — сказала Валентина.

Валентина о повреждениях. Фото: Новини.LIVE

Валентина обклеивает машину пленкой. Фото: Новини.LIVE

Штора спасла от стекла

Во время атаки даже обычные предметы в доме могли стать защитой от осколков. Одна из жительниц вспоминает, что после взрыва стекло полетело в комнату, но его часть задержала штора. Супруги сразу перебрались в коридор, а позже женщина поняла, что осколки могли упасть прямо на кровать.

"Мы спали, в пять утра проснулись от громких звуков и вспышек в окне. Сразу побежали в коридор. Нам повезло, что все стекло, вылетевшее из окна, задержала штора. Мы живы и целы, пострадали только окно и балкон. Когда мы с мужем спустились вниз, я увидела повреждение между окнами. Осколок мог прилететь прямо в наше окно и в кровать. Поэтому мы сказали друг другу, что сегодня у нас второй день рождения. Теперь хочу переставить кровать, чтобы она не стояла у окна", — рассказала Ирина.

Ирина о взрыве. Фото: Новини.LIVE

Комната после атаки. Фото: Новини.LIVE

Помощь районной администрации

Больше всего работы после удара пришлось на поврежденные дома. В Киевском районе людям помогают закрывать выбитые окна, убирать территорию и оформлять помощь. Для жителей также работает штаб, куда они могут обратиться со своими заявлениями.

"К сожалению, пострадало примерно 450 окон. Это на данный момент, люди ещё подходят. Работает штаб, мы принимаем людей по программе "Несокрушимая Одесса", оказываем помощь, даём разъяснения, как действовать дальше. Сейчас работают все службы города. К нам присоединяются Пересыпский и Хаджибейский районы, они едут нам помогать", — сообщила глава Киевской районной администрации Марина Лозовенко.

Марина Лозовенко о последствиях. Фото: Новини.LIVE

Автобус оперативного штаба. Фото: Новини.LIVE

Люди получают помощь. Фото: Новини.LIVE

Что известно о нападении

На рассвете 4 сентября российские войска атаковали жилые массивы Одесского района с помощью КАБ и ударных беспилотников. В результате удара погиб 60-летний мужчина, ещё пять человек пострадали. Среди них — 16-летний юноша, три женщины в возрасте от 22 до 89 лет и 45-летний мужчина.

Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE

Повреждено остекление трёх девятиэтажных жилых домов, 28 автомобилей, частный дом и административное здание. Правоохранители работают на месте и документируют последствия российского нападения.

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления. Расследование ведет Управление СБУ в Одесской области.

Вход в дом. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область оказалась в самой сложной в Украине ситуации с электроснабжением после массированной атаки РФ. Российские удары повредили ключевые энергообъекты области, а более 350 тысяч семей временно остались без света. Среди обесточенных районов — часть Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия в ночь на 3 сентября вновь атаковала Одессу. Удар пришелся на жилой массив города, где были повреждены многоэтажное здание и гражданская инфраструктура. Пострадали 17 человек, среди них трое детей. Сейчас город приходит в себя после атаки, а в поврежденных домах продолжаются восстановительные работы.