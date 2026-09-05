Россия вновь атаковала склады на Одесчине: что известно об ударе

Пожар на складе с продуктами после удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС

В ночь на 5 сентября Россия вновь направила ударные беспилотники на Одесскую область и атаковала инфраструктуру, уже повреждённую ранее. На этот раз в результате попаданий вспыхнул пожар в складском здании с продуктами питания. Погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Россияне во второй раз атаковали складской комплекс

По данным спасателей, ночью российские беспилотники поразили инфраструктурный объект, который уже ранее подвергался ударам со стороны РФ. После атаки огонь охватил складское здание, где хранились продукты питания. Тушить пожар приходилось с перерывами из-за повторных сигналов воздушной тревоги. Спасатели были вынуждены учитывать угрозу новых ударов, однако пожар удалось потушить.

К ликвидации последствий были привлечены 39 спасателей и десять единиц техники ГСЧС. Им помогали трое сотрудников местной пожарной команды с одной пожарной машиной.

Спасатели ликвидируют пожар в складском здании после ночной атаки российских беспилотников на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Атака на склады в Одесской области

Накануне, 4 сентября, российские военные также наносили удары по складской инфраструктуре Одесской области. Днем под двойной удар попали склады, где хранились продовольственные и промышленные товары. Повреждения получили фасад и остекление здания, двое человек пострадали.

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После первого удара на территории загорелись пять грузовиков. Спасатели начали тушить пожар, однако из-за повторной воздушной тревоги отошли на безопасное расстояние. В это время российские войска вновь нанесли удар по той же локации — загорелись ещё два грузовика и микроавтобус. После отбоя спасатели вернулись и ликвидировали пожары.

Одесская область под ударами РФ

Россия атакует Одессу и область фактически ежедневно с начала сентября. Так, 1 сентября, как сообщали Новини.LIVE, под комбинированным ударом оказались портовая и экспортная инфраструктура, в частности международный пункт пропуска "Орловка", энергетические объекты, жилые дома и швейный цех. В результате атаки один человек пострадал. Также россияне обстреляли Одесскую ТЭЦ.

Кроме того, в ночь на 2 сентября российские оккупанты применили БПЛА, ракеты и КАБы: пострадали восемь человек, среди них ребенок. В Одессе повреждены 24-этажное здание, два лицея и другие здания. Удар по энергетике оставил без электроэнергии более 350 тысяч семей Одесского района и вызвал проблемы с электротранспортом.

Также Новини.LIVE сообщали, что 3 сентября подвергся обстрелу 21-этажный жилой дом в Одессе. В результате обстрела повреждены 20 квартир с 10-го по 17-й этаж, пострадали 17 человек, среди них трое детей.

Вчера, 4 сентября, атаки продолжились: в Одессе и Одесском районе были повреждены многоэтажные дома, частные дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура; один человек погиб, по меньшей мере шестеро пострадали.