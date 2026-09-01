КПП "Орлівка" після атаки: коли відновлять роботу КПП

КПП "Орлівка" після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Російська атака пошкодила будівлі та конструкції пункту пропуску "Орлівка" на Одещині. Через це пропускні операції тимчасово призупинили. Наразі територію очищають і готують необхідні конструкції, щоб якомога швидше відновити оформлення людей і транспорту. Це вже четверта атака на пункт пропуску.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Відновлення Орлівки

Через російську атаку пункт пропуску "Орлівка" зазнав пошкоджень. Постраждали будівлі та конструкції, необхідні для оформлення людей і транспорту. Наразі територію очищають, а відповідні служби готують усе для відновлення роботи КПП.

"Сподіваюся, що в найближчий час вдасться відновити пропускні операції, для цього робиться все можливе. І очищається територія, і будуть залучені необхідні конструкції", — сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, до відновлення роботи залучені Державна прикордонна служба, Міністерство розвитку та Державна митна служба. Їхнє завдання — якомога швидше повернути повноцінне оформлення людей і транспорту.

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Демченко також наголосив, що цього разу вдалося уникнути постраждалих. Під час атаки працівників прикордонної та митної служб розосередили, тому люди не перебували безпосередньо в зоні ураження.

"Пропускні операції були тимчасово призупинені, зважаючи на безпекову ситуацію. І вдалося уникнути жертв як серед людей, які в цей час могли бути безпосередньо в пункті пропуску, так і серед працівників контрольних служб", — зауважив Демченко.

Четверта атака

"Орлівка" вже не вперше стає ціллю російських військ. До останньої атаки пункт пропуску обстрілювали тричі — у вересні 2023 року, жовтні 2024-го та листопаді 2025-го.

"Орлівка тричі до цього піддавалася атаці, цієї ночі це фактично четвертий раз атакований саме цей пункт пропуску", — розповів речник ДПСУ.

За останні кілька тижнів російські війська також били по інших об'єктах прикордонної інфраструктури на Одещині. Серед них — пункти пропуску "Рені", "Виноградівка" та "Табаки".

Такі удари пошкоджували будівлі й конструкції, через що повноцінна робота пунктів ставала неможливою. Для відновлення пропуску доводилося залучати додаткові сили та мобільні конструкції.

"Максимально швидко робилося все можливе для того, щоб пропускні операції поновлювалися в цих пунктах пропуску також", — розповів Андрій Демченко.

Робота під час тривог

Пункти пропуску через державний кордон працюють цілодобово. Водночас під час повітряної тривоги їхня робота може тимчасово змінюватися через загрозу для людей, які перебувають на території КПП.

"Пункти пропуску на кордоні працюють цілодобово і фактично не обмежується можливість перетину кордону людьми ні в нічний час, ні в денний час", — пояснив Демченко.

За його словами, прикордонники постійно стежать за безпековою ситуацією в районі пункту пропуску. Якщо виникає загроза удару по КПП, оформлення людей і транспорту призупиняють.

"Зважаючи, що є ризик того, що повітряні засоби ворога, такі як ракети, можуть бути також направлені на пункт пропуску, в цей час пропускні операції призупиняються", — зауважив речник ДПСУ.

Після завершення небезпеки рішення про відновлення роботи ухвалюють з урахуванням ситуації та безпеки людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, для одеситів, які найближчими днями планують виліт із Молдови, виникли додаткові незручності. У Кишинівському аеропорту тимчасово змінили правила доступу до термінала та посилили заходи безпеки. Відтепер потрапити всередину будівлі можна лише за наявності посадкового талона і не раніше ніж за три години до вильоту рейсу.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині відновили роботу пункту пропуску Виноградівка на кордоні з Молдовою. Він тимчасово не працював після російської атаки 25 серпня. Пропускні операції вдалося відновити за кілька днів за допомогою тимчасових конструкцій. Роботу пункту вже відновили.