ПП «Орловка» после атаки: когда возобновится работа ПП

ППП «Орловка» после атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

В результате российской атаки были повреждены здания и сооружения пункта пропуска "Орловка" в Одесской области. В связи с этим пропускные операции временно приостановлены. В настоящее время территорию расчищают и готовят необходимые конструкции, чтобы как можно быстрее возобновить оформление людей и транспорта. Это уже четвертая атака на пункт пропуска.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Восстановление Орловки

В результате российской атаки пункт пропуска "Орловка" получил повреждения. Пострадали здания и сооружения, необходимые для оформления людей и транспорта. Сейчас территорию очищают, а соответствующие службы готовят все для возобновления работы КПП.

"Надеюсь, что в ближайшее время удастся возобновить пропускные операции, для этого делается все возможное. И очищается территория, и будут привлечены необходимые конструкции", — сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, к восстановлению работы привлечены Государственная пограничная служба, Министерство развития и Государственная таможенная служба. Их задача — как можно быстрее возобновить полноценное оформление людей и транспорта.

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Демченко также подчеркнул, что на этот раз удалось избежать жертв. Во время атаки сотрудники пограничной и таможенной служб были рассредоточены, поэтому люди не находились непосредственно в зоне поражения.

"Пропускные операции были временно приостановлены в связи с ситуацией с безопасностью. И удалось избежать жертв как среди людей, которые в это время могли находиться непосредственно в пункте пропуска, так и среди сотрудников контрольных служб", — отметил Демченко.

Четвертая атака

"Орловка" уже не впервые становится мишенью российских войск. До последней атаки пункт пропуска обстреливали трижды — в сентябре 2023 года, октябре 2024-го и ноябре 2025-го.

"Орловка трижды до этого подвергалась атаке, этой ночью это фактически четвертый раз, когда атакован именно этот пункт пропуска", — рассказал представитель ГПСУ.

За последние несколько недель российские войска также наносили удары по другим объектам пограничной инфраструктуры в Одесской области. Среди них — пункты пропуска "Рени", "Виноградовка" и "Табаки".

Такие удары повреждали здания и сооружения, из-за чего полноценная работа пунктов становилась невозможной. Для возобновления пропуска приходилось привлекать дополнительные силы и мобильные сооружения.

"Максимально быстро делалось всё возможное для того, чтобы пропускные операции возобновлялись и в этих пунктах пропуска", — рассказал Андрей Демченко.

Работа во время тревог

Пункты пропуска через государственную границу работают круглосуточно. В то же время во время воздушной тревоги их работа может временно изменяться из-за угрозы для людей, находящихся на территории КПП.

"Пункты пропуска на границе работают круглосуточно, и возможность пересечения границы людьми фактически не ограничивается ни в ночное, ни в дневное время", — пояснил Демченко.

По его словам, пограничники постоянно следят за обстановкой в районе пункта пропуска. Если возникает угроза удара по КПП, оформление людей и транспорта приостанавливается.

"Учитывая риск того, что воздушные средства противника, такие как ракеты, могут быть также направлены на пункт пропуска, в это время пропускные операции приостанавливаются", — отметил представитель ГПСУ.

После устранения опасности решение о возобновлении работы принимается с учетом ситуации и безопасности людей.

Как сообщали Новини.LIVE, для одесситов, которые в ближайшие дни планируют вылет из Молдовы, возникли дополнительные неудобства. В Кишиневском аэропорту временно изменили правила доступа к терминалу и усилили меры безопасности. Отныне попасть внутрь здания можно только при наличии посадочного талона и не ранее чем за три часа до вылета рейса.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области возобновили работу пункта пропуска Виноградовка на границе с Молдовой. Он временно не работал после российского нападения 25 августа. Пропускные операции удалось возобновить за несколько дней с помощью временных сооружений. Работа пункта уже возобновлена.