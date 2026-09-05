Електротранспорт Одеси відновив роботу: маршрути 5 вересня

Трамвай на коліях. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 5 вересня, в Одесі після кількох днів зупинки знову вийшли на маршрути трамваї та тролейбуси. Поки електротранспорт працює в обмеженій кількості, а саме 20 вагонів. Інтервал їхнього руху становить від 10 до 20 хвилин.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Реклама

Який електротранспорт працює в Одесі 5 вересня

Сьогодні на маршрути Одеси виходять трамваї за 13 напрямками та тролейбуси за сімома. Через обмежену кількість машин пасажирам доведеться чекати транспорт довше, ніж зазвичай. Відстежувати його рух у режимі реального часу можна в застосунку MISTO.

Трамвайні маршрути:

№1 — вул. Чорноморського козацтва — завод "Центроліт";

№5 — Аркадія — Автовокзал;

№7 — 11-та станція Люстдорфської дороги — вул. 28-ї Бригади;

№10 — пл. Тираспольська — вул. Іцхака Рабіна;

№12 — Херсонський сквер — Слобідський ринок;

№13 — пл. Старосінна — житловий масив Шкільний;

№15 — Слобідський ринок — пл. Олексіївська;

№17 — Куликове поле — 11-та станція Великого Фонтану;

№18 — Куликове поле — Меморіал 411-ї батареї;

№20 — Херсонський сквер — Хаджибейський лиман;

№21 — пл. Тираспольська — II Застава;

№27 — 11-та станція Люстдорфської дороги — Переправа;

№28 — парк Шевченка — вул. Пастера.

Тролейбусні маршрути:

Читайте також:

№2 — парк Шевченка — вул. Новосельського;

№3 — парк Шевченка — I Застава;

№7 — вул. Архітекторська — вул. Новосельського;

№8 — Залізничний вокзал — Суперфосфатний завод;

№9 — вул. Інглезі — вул. Рішельєвська;

№10 — вул. Інглезі — вул. Приморська;

№12 — вул. Архітекторська — вул. Святослава Ріхтера.

Таким чином, сьогодні в місті працюватимуть 20 трамвайних і тролейбусних маршрутів.

Чому в Одесі зупинили трамваї та тролейбуси

Проблеми з електротранспортом почалися після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини у ніч на 2 вересня. Через пошкодження енергооб'єктів значна частина Одеського району залишилася без світла, а в енергосистемі виник дефіцит потужності. Вранці 2 вересня частину трамваїв і тролейбусів намагалися випустити на маршрути. Однак близько 9:00 через дефіцит електроенергії роботу міського електротранспорту зупинили.

3 вересня трамваї та тролейбуси в Одесі також не працювали. На окремих напрямках їх замінили соціальними автобусами та маршрутними таксі, які дублювали частину звичних маршрутів електротранспорту.

Раныше Новини.LIVE писали, що Одещина у найскладнішій в Україні ситуації з електропостачанням після масованої атаки РФ. Російські удари пошкодили ключові енергооб’єкти області. Енергетики працюють над відновленням.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 1 вересня РФ ракетами та ударними дронами пошкодила Одеську ТЕЦ. Унаслідок атаки пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі.