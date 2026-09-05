Электротранспорт Одессы возобновил работу: маршруты 5 сентября

В Одессе возобновили движение электротранспорта: какие маршруты работают
Сегодня, 5 сентября, в Одессе после нескольких дней остановки вновь вышли на маршруты трамваи и троллейбусы. Пока электротранспорт работает в ограниченном количестве, а именно 20 вагонов. Интервал их движения составляет от 10 до 20 минут.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Какой электротранспорт работает в Одессе 5 сентября
Сегодня на маршруты Одессы выходят трамваи по 13 направлениям и троллейбусы по семи. Из-за ограниченного количества машин пассажирам придется ждать транспорт дольше, чем обычно. Отслеживать его движение в режиме реального времени можно в приложении MISTO.
Трамвайные маршруты:
- №1 — ул. Черноморского казачества — завод «Центролит»;
- №5 — Аркадия — Автовокзал;
- №7 — 11-я станция Люстдорфской дороги — ул. 28-й Бригады;
- №10 — пл. Тираспольская — ул. Ицхака Рабина;
- №12 — Херсонский сквер — Слободской рынок;
- №13 — пл. Старосинная — жилой массив «Школьный»;
- №15 — Слободской рынок — пл. Алексеевская;
- №17 — Куликово поле — 11-я станция Большого Фонтана;
- №18 — Куликово поле — Мемориал 411-й батареи;
- №20 — Херсонский сквер — Хаджибейский лиман;
- № 21 — пл. Тираспольская — II Застава;
- №27 — 11-я станция Люстдорфской дороги — Переправа;
- №28 — парк Шевченко — ул. Пастера.
Троллейбусные маршруты:
- №2 — парк Шевченко — ул. Новосельского;
- №3 — парк Шевченко — I Застава;
- №7 — ул. Архитекторская — ул. Новосельского;
- № 8 — Железнодорожный вокзал — Суперфосфатный завод;
- № 9 — ул. Инглези — ул. Ришельевская;
- №10 — ул. Инглези — ул. Приморская;
- №12 — ул. Архитекторская — ул. Святослава Рихтера.
Таким образом, сегодня в городе будут работать 20 трамвайных и троллейбусных маршрутов.
Почему в Одессе остановили трамваи и троллейбусы
Проблемы с электротранспортом начались после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Одесской области в ночь на 2 сентября. Из-за повреждений энергообъектов значительная часть Одесского района осталась без света, а в энергосистеме возник дефицит мощности. Утром 2 сентября часть трамваев и троллейбусов пытались выпустить на маршруты. Однако около 9:00 из-за дефицита электроэнергии работу городского электротранспорта приостановили.
3 сентября трамваи и троллейбусы в Одессе также не работали. На отдельных направлениях их заменили социальными автобусами и маршрутными такси, которые дублировали часть привычных маршрутов электротранспорта.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Одесская область находится в самой сложной в Украине ситуации с электроснабжением после массированной атаки РФ. Российские удары повредили ключевые энергообъекты области. Энергетики работают над восстановлением.
Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября РФ ракетами и ударными дронами повредила Одесскую ТЭЦ. В результате атаки была повреждена часть основного и вспомогательного оборудования теплоэлектроцентрали.