РФ двічі вдарила по складах на Одещині: є постраждалі

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Вдень, 4 вересня, під час чергової атаки на Одещину російські війська двічі вдарили по складській будівлі з продовольчими та промисловими товарами. Через обстріл спалахнули сім вантажівок і мікроавтобус. Також пошкоджено фасад та скління будівлі. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Удар по складах

Внаслідок першого удару пошкоджено скління та фасад складської будівлі. На території виникла пожежа, яка охопила п’ять вантажних автомобілів. Рятувальники почали ліквідовувати займання, однак через повторну повітряну тривогу їм довелося відійти на безпечну відстань.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Повторна атака

Поки рятувальники перебували у безпечному місці, російські війська завдали повторного удару по тій самій локації. Внаслідок цього спалахнули ще два вантажні автомобілі та мікроавтобус.

Знищені вантажівки. Фото: ДСНС Одещини

Попри небезпеку, рятувальники повернулися до роботи та оперативно ліквідували всі осередки пожежі.

Читайте також:

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки атаки

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. До ліквідації наслідків залучали 42 вогнеборців та дев’ять одиниць техніки. Також на місці працювали шість працівників місцевих пожежних команд Нерубайського та Усатового.

Вогнеборці усувають наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Наразі всі пожежі ліквідовані. На місці продовжують роботи з усунення наслідків атаки.

Надзвичайник гасить вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Загрози для коридору

Удари з логістики — це вже традиційна тактика РФ. Досі ворог бив в основному одеськими портами і суднам намагаючись тим самим перекрити український морський коридор, зараз же атаки йдуть і продуктовими хабами. Водночас українські сили продовжують відбивати ці удари та адаптуються до нових загроз.

"Загрози залишаються традиційними. Це мінні загрози, з якими ми боремося вже не перший рік успішно. Але основна проблема, основний виклик — це повітряні атаки з боку росіян. Сьогодні вночі вкотре з морського напрямку атакували Одещину і "Бандеролями", і іншими типами озброєння. Військово-морські сили так само долучилися до відбиття цих атак. І тут, звісно, стоїть питання до адаптації з нашого боку до цих викликів. Вона триває", — сказав Плетенчук.

Мета Росії

За словами речника ВМС, дії Росії у Чорному морі мають на меті послабити українські можливості. Водночас Москва, створюючи проблеми для морської логістики, стикається з наслідками і для власного експорту.

"Головна мета, звісно, це зробити гірше нашим спроможностям", — зазначив Плетенчук.

Пошкоджений корабель

Поки Росія атакує Одещину з морського напрямку, українські захисники не лише відбивають удари, а й завдають у відповідь уражень російським військовим об’єктам та кораблям у Чорному морі. Плетенчук пояснив, чому навіть пошкоджені російські судна залишаються цілями для України.

"Що стосується тих одиниць, які в Криму залишаються, вони все одно є плановими цілями. Ворог намагається їх зберегти, тому що це все одно потенціал. У далекій перспективі, теоретично, вони можуть знову спробувати їх відновити і застосовувати. Тому вони так само з цієї точки зору все одно цікаві", — зауважив речник.

Удари по Сочі

Напередодні ВМС України також заявили про ураження російського багатоцільового судна забезпечення "Нефріт" у Сочі. За даними ВМС, воно забезпечувало нафтогазові операції Росії, обслуговувало офшорні об’єкти, перевозило вантажі та персонал.

"Як ви бачите, східне узбережжя Чорного моря, воно ж не Новоросійськ єдиний. Там є інші місця, де можуть заходити на деякий час різноманітні одиниці, які пов’язані як із Чорноморським флотом, так і з реалізацією державної політики так званої Російської Федерації в Чорноморському регіоні. Усе, що можна віднести до військово-економічного потенціалу країни-агресорки, звісно, для нас залишається легітимними військовими цілями. І, знов-таки, не важливо, де це відбувається", — сказав речник ВМС.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія в ніч на 3 вересня знову атакувала Одесу. Удар припав на житловий масив міста, де пошкоджено багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей.

Також Новини.LIVE писали, що під ранок 4 вересня російські війська атакували Одесу. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, приватне домоволодіння та адміністративну будівлю. Є загиблий і постраждалі.