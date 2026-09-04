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Главная Одесса РФ атаковала продовольские склады на Одесчине: борьба за Чёрное море

РФ атаковала продовольские склады на Одесчине: борьба за Чёрное море

Ua ru
4 сентября 2026 17:31
Россия дважды нанесла удары по складам в Одесской области: есть пострадавшие
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Днём 4 сентября во время очередной атаки на Одесскую область российские войска дважды нанесли удар по складскому зданию, в котором хранились продовольственные и промышленные товары. В результате обстрела загорелись семь грузовиков и микроавтобус. Также повреждены фасад и остекление здания. Пострадали два человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Удар по складам

В результате первого удара были повреждены остекление и фасад складского здания. На территории возник пожар, охвативший пять грузовых автомобилей. Спасатели приступили к тушению возгорания, однако из-за повторной воздушной тревоги им пришлось отойти на безопасное расстояние.

Подвійний удар РФ по Одещині
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Повторная атака

Пока спасатели находились в безопасном месте, российские войска нанесли повторный удар по той же локации. В результате загорелись ещё два грузовых автомобиля и микроавтобус.

РФ атакувала склади АТБ на Одещині
Уничтоженные грузовики. Фото: ГСЧС Одесской области

Несмотря на опасность, спасатели вернулись к работе и оперативно ликвидировали все очаги пожара.

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Подвійний удар РФ по Одещині
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия атаки

В результате российской атаки пострадали два человека. К ликвидации последствий были привлечены 42 пожарных и девять единиц техники. Также на месте работали шесть сотрудников местных пожарных команд Нерубайского и Усатового.

РФ атакувала склади АТБ на Одещині
Пожарные устраняют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В настоящее время все пожары ликвидированы. На месте продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Подвійний удар РФ по Одещині
Сотрудник чрезвычайной службы тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Угрозы для коридора

Удары по логистике — это уже традиционная тактика РФ. До сих пор враг наносил удары в основном по одесским портам и судам, пытаясь тем самым перекрыть украинский морской коридор, сейчас же атаки нацелены и на продовольственные хабы. В то же время украинские силы продолжают отражать эти удары и адаптируются к новым угрозам.

"Угрозы остаются традиционными. Это минные угрозы, с которыми мы успешно боремся уже не первый год. Но основная проблема, основной вызов — это воздушные атаки со стороны россиян. Сегодня ночью в очередной раз с морского направления атаковали Одесскую область и «Бандеролями», и другими типами вооружения. Военно-морские силы также присоединились к отражению этих атак. И здесь, конечно, стоит вопрос об адаптации с нашей стороны к этим вызовам. Она продолжается", — сказал Плетенчук.

Цель России

По словам представителя ВМС, действия России в Черном море направлены на ослабление украинских возможностей. В то же время Москва, создавая проблемы для морской логистики, сталкивается с последствиями и для собственного экспорта.

"Главная цель, конечно, — ухудшить наши возможности", — отметил Плетенчук.

Поврежденный корабль

Пока Россия атакует Одесскую область с моря, украинские защитники не только отражают удары, но и наносят ответные удары по российским военным объектам и кораблям в Черном море. Плетенчук объяснил, почему даже поврежденные российские суда остаются целями для Украины.

"Что касается тех единиц, которые остаются в Крыму, они все равно являются запланированными целями. Враг пытается их сохранить, потому что это все равно потенциал. В долгосрочной перспективе, теоретически, они могут снова попытаться их восстановить и применить. Поэтому они с этой точки зрения все равно представляют интерес", — отметил пресс-секретарь.

Удары по Сочи

Накануне ВМС Украины также заявили о поражении российского многоцелевого судна обеспечения "Нефрит" в Сочи. По данным ВМС, оно обеспечивало нефтегазовые операции России, обслуживало офшорные объекты, перевозило грузы и персонал.

"Как вы видите, восточное побережье Черного моря — это ведь не только Новороссийск. Там есть и другие места, куда на некоторое время могут заходить различные корабли, связанные как с Черноморским флотом, так и с реализацией государственной политики так называемой Российской Федерации в Черноморском регионе. Все, что можно отнести к военно-экономическому потенциалу страны-агрессора, конечно, для нас остается легитимными военными целями. И, опять же, неважно, где это происходит", — сказал представитель ВМС.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия в ночь на 3 сентября вновь атаковала Одессу. Удар пришелся на жилой массив города, где были повреждены многоэтажное здание и гражданская инфраструктура. Пострадали 17 человек, среди них трое детей.

Также Новини.LIVE писали, что под утро 4 сентября российские войска атаковали Одессу . Повреждены жилые дома, автомобили, частные домовладения и административное здание. Есть погибший и пострадавшие.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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